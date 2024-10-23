Казалось бы, а какое до этого дело госкорпорации с государственным финансированием и госзаказами? А не всё так просто.

В российских элитах отсутствует консенсус относительно ключевой ставки, которую должен выдерживать Центральный банк. Любители дешёвых (желательно бесплатных) денег «топят» за снижение ключевой ставки до единиц процентов, не понимая при этом, какие последствия в таком случае ждут и без того закредитованную и перегретую российскую экономику, а непосредственно экономисты «топят» за другую крайность — постоянное увеличение ключевой ставки, которая приводит к росту стоимости кредитов и существенно снижает уровень жизни людей.

Представителем первой когорты элит является глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, раскритиковавший на заседании Совета Федерации сегодня ЦБ РФ за поддержание рекордно высокой ключевой ставки. По словам Чемезова, из-за такой процентной ставки вся прибыль «съедается процентами», и при таком положении дел либо «Ростех» прекращает экспорт высокотехнологичной продукции, производство которой занимает большое количество времени, «либо надо что-то делать».

С нынешней процентной ставкой по кредитам в банках, продолжает Чемезов, предприятиям попросту невыгодно пользоваться заёмными средствами, что препятствует их расширению в период, когда им наоборот — необходимо расширяться и наращивать производство отечественной продукции. Такую высокую рентабельность производства, добавил глава «Ростеха», не обеспечивает никакой вид деятельности. Естественно, законной.

Понятно, что Чемезов переживает не за «Ростех», который пользуется государственным финансированием и обеспечивает государственные заказы, а за частную промышленность, которая действительно страдает от запредельной дороговизны денег в России.

Здесь следует понимать, что ЦБ и так крайне неохотно поднимает ключевую ставку, и это при учёте, что нынешнего её высочайшего значения всё равно недостаточно ни для того, чтобы отвадить людей от пользования кредитами и, как следствие, чтобы снизить искусственную инфляцию, ни для укрепления рубля по отношению к иностранным валютам. Получается, что ключевую ставку надо повышать и дальше, но это приведёт к торможению развития промышленности. В общем, хороших вариантов решения проблемы в данном случае нет, и предприятиям необходимо учиться работать в новых реалиях, надеясь, что дальнейшего повышения ключевой ставки не будет.