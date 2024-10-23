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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Газпром нефть» решила развивать бренд «Розетка» для зарядных станций для электромобилей
Видимо, «Газпром нефть Молния» или что-то в этом духе компании не «зашло».

Несмотря на то, что на данном историческом этапе покупка электромобиля экономически абсолютно нецелесообразна, учитывая их заведомо по необъяснимым причинам более высокую начальную стоимость в сравнении с традиционными автомобилями точно такого же класса, но обеспеченные люди мало-помалу приобретают их в качестве второй машины в семью. Соответственно, электромобилей на российских дорогах становится больше, а, значит, больше должно становиться и соответствующей зарядной инфраструктуры — по закону спроса, рождающего предложение.

Сейчас такие зарядные станции преимущественно устанавливаются администрациями крупных городов, но и энергетические компании остаться в сторонке тоже не хотят, особенно, когда речь идёт об их собственных автозаправочных станциях, функциональность которых можно весьма выгодно расширить и до автозарядных станций. И вот, «Газпром нефть» сегодня зарегистрировала товарный знак «Розетка», под которым будет устанавливать и развивать собственную электрозарядную инфраструктуру как на своих автозаправочных станциях, так и на федеральных автомагистралях и в «партнёрских локациях», что бы это ни значило.

На данный момент «Газпром нефть» управляет всего 60 зарядными станциями по всей России, а в следующем году намерена увеличить их количество до 140. Собственно, они-то и будут брендированы как «Розетка».

Как утверждает компания, её зарядные станции оснащаются отечественным оборудованием и позволяют полностью зарядить тяговую батарею «любого» электромобиля примерно за полчаса. Это, конечно, не считанные минуты, как с классическими бензиновыми/дизельными автомобилями, но и не 10—12 часов, как от сети 220 вольт в загородном доме.

#россия #экономика #электромобили #инфраструктура #«газпром»
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14:19
он у него не греется совсем, это лишнее башни покупать, не рационально, рациональнее слушать вой боксовой консервной банки)
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Nvidia&Intel Hater
14:17
Он ее по моему уже туда намазюкал.по экрану точно она.То есть он признается что насток бич что на 100 рублевом кулере сидит.консервная банка с говном я его кулерок называю
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
linux4ever
14:16
Мда: https://github.com/CyberCircuits/kicad-appimage/releases
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Chihonya
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Nvidia&Intel Hater
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у тебя там и не кулер и не проц .все из гавна в компе.ты насток убог что все в составе -кал!!!рядом там еще ссд на божественный qlc с китайской помойки и монь из 2000
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Midnight Sun
14:14
https://cs15.pikabu.ru/post_img/2024/07/26/3/172195926715836670.jpg
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Марш за уроки сказал! За температуру на своем всеипущем проце так и не сказал ничего, 68 градусов при 20W. как ты говоришь, термопаста от Шеши из под шишки?
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
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Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Star Up
14:11
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Fergus
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Тупее тебя просто никого нет, ну разве что чмоня, вы на одном уровне развития
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
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