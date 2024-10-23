Видимо, «Газпром нефть Молния» или что-то в этом духе компании не «зашло».

Несмотря на то, что на данном историческом этапе покупка электромобиля экономически абсолютно нецелесообразна, учитывая их заведомо по необъяснимым причинам более высокую начальную стоимость в сравнении с традиционными автомобилями точно такого же класса, но обеспеченные люди мало-помалу приобретают их в качестве второй машины в семью. Соответственно, электромобилей на российских дорогах становится больше, а, значит, больше должно становиться и соответствующей зарядной инфраструктуры — по закону спроса, рождающего предложение.

Сейчас такие зарядные станции преимущественно устанавливаются администрациями крупных городов, но и энергетические компании остаться в сторонке тоже не хотят, особенно, когда речь идёт об их собственных автозаправочных станциях, функциональность которых можно весьма выгодно расширить и до автозарядных станций. И вот, «Газпром нефть» сегодня зарегистрировала товарный знак «Розетка», под которым будет устанавливать и развивать собственную электрозарядную инфраструктуру как на своих автозаправочных станциях, так и на федеральных автомагистралях и в «партнёрских локациях», что бы это ни значило.

На данный момент «Газпром нефть» управляет всего 60 зарядными станциями по всей России, а в следующем году намерена увеличить их количество до 140. Собственно, они-то и будут брендированы как «Розетка».

Как утверждает компания, её зарядные станции оснащаются отечественным оборудованием и позволяют полностью зарядить тяговую батарею «любого» электромобиля примерно за полчаса. Это, конечно, не считанные минуты, как с классическими бензиновыми/дизельными автомобилями, но и не 10—12 часов, как от сети 220 вольт в загородном доме.