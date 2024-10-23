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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Производство стали в России с начала года сократилось на 5,5 % — повлияли высокая ключевая ставка и сокращение льготной ипотеки.
На мировом рынке ситуация ничуть не лучше.

Всемирная ассоциация стали (WSA) фиксирует ухудшение конъюнктуры на мировом рынке. За девять месяцев производство стали в 71 стране упало на 1,9%. Россия следует общемировому тренду: объёмы производства снизились на 5,5%, до 54 млн тонн. Внутренний рынок сталкивается с трудностями из-за высокой ключевой ставки и сокращения льготной ипотеки.

Китай, крупнейший производитель стали, в сентябре сократил выпуск на 6,1% до 71,1 млн тонн. Индия произвела 11,7 млн тонн (–0,2% к прошлому году). Производство в Японии упало на 5,8% до 6,6 млн тонн, в США выросло на 1,2% до 6,7 млн тонн.

По данным WSA, в сентябре Россия произвела 5,6 млн тонн стали, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев объем производства сократился до 54 млн тонн, что является самым существенным падением среди десяти ведущих сталелитейных держав. Помимо России, снижение производства отмечено в Китае (–3,6%), Японии (–3,2%) и США (–1,6%).

В октябре WSA заявила, что 2024 год стал сложным для сталелитейной отрасли. Производственный сектор столкнулся с падением покупательной способности, ужесточением денежно-кредитной политики и эскалацией геополитической напряженности. Спад в жилищном строительстве, вызванный сложными финансовыми условиями, дополнительно снизил спрос на сталь.

Evraz Steel сообщил об ослаблении спроса на российском рынке металлоконструкций, связав это с повышением ключевой ставки Центробанка. WSA прогнозирует, что потребление стали в России по итогам года снизится на 2% до 44,2 млн тонн.

Падение спроса отражается на финансовых показателях металлургических компаний. ММК в третьем квартале сократил производство стали на 26,6% до 2,48 млн тонн. Компания объяснила это ремонтом доменной печи, снижением покупательской активности в России и неблагоприятной конъюнктурой на турецком рынке стали. «Северсталь» в третьем квартале снизила производство на 8% до 2,47 млн тонн в связи с проведением ремонтных работ.

«Нынешняя тенденция негативна и указывает как на ухудшение глобальной конъюнктуры, так и на замедление внутреннего спроса», — комментирует главный стратег «Вектор Капитал» Максим Худалов. В России за восемь месяцев наблюдалось снижение закупок трубной продукции. В сегменте индивидуального жилищного строительства после отмены льготной ипотеки спрос резко упал. «В этих условиях ожидать существенного роста спроса на сталь в ближайший год без масштабного увеличения ликвидности не приходится», — считает аналитик.

#промышленность #производство #сделано в рф #сталь
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Nvidia&Intel Hater
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Asgard12
13:58
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A224
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Fergus
13:57
Нет ублюдок моральный, это ТСР натив, а ДЛСС вот. Ладно, я не вижу смысла о чём то спорить с моральными уродами, они всегда перевирают и пишут чушь, такие же тупые твари их поддерживают, пойду делами ...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
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13:55
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Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Chihonya
13:54
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Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
13:53
и мой в этой игре.А тут нет блин мониторинга
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Nvidia&Intel Hater
13:52
да уж куда сравнивать то.у тебя мыло конченое.а мой скрин ты пережал как обычно пару раз.а да -у тебя мыло и развал заднего плана -фокус резкости называется.вот твой скрин шикарный новый с dlss гавном...
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Алексей Носков
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Ждем микро лед. Правда, еще долго будем ждать, имхо.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
Nvidia&Intel Hater
13:49
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Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
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