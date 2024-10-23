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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал «путь» к прекращению боевых действий на Украине, с которого он сам же и свернул
Всё это невозможно уже всерьёз воспринимать.

Как мы уже не раз говорили, страна, которой в первую и последнюю очередь нужно скорейшее и на любых условиях завершение украинского кризиса — это сама Украина, поскольку именно она во всех без исключения смыслах, включая и весьма трагические, «стачивается» в данном прокси-конфликте коллективного Запада против России. Казалось бы, простая логика, но поскольку в Киеве к власти намеренно приведены слабо вменяемые люди, которые обслуживают чужие интересы, то и действия они предпринимают соответствующие. Но поскольку в мире стремительно растёт запрос на завершение данного кризиса, официальному Киеву приходится хотя бы устно идти на поводу у запросов.

Так, согласно информации Financial Times, исполняющий обязанности президента (официальный срок полномочий истёк в мае 2024 года, легитимность утрачена по причине отмены выборов под надуманным предлогом) Украины Владимир Зеленский назвал взаимное российско-украинское обязательство об отказе от ударов по энергетическим объектам путём, который может привести к прекращению «горячей фазы» текущего конфликта.

Напомним, что именно Зеленский и его функционеры в своё время начали инфраструктурный конфликт с Россией, не понимая и не желая понимать, что у России во всех без исключения аспектах есть эскалационное преимущество не только перед Украиной, но и перед всем коллективным Западом. В итоге Украина в рамках российских ударов возмездия потеряла львиную долю объектов электрогенерации с неиллюзорной перспективой полного обесточивания страны (потому что Киев не унимается) в случае, если эти удары будут снова возобновлены.

Кроме того, Зеленский не учитывает главный момент: зачем России идти на это соглашение? Украинские удары по энергетике России — это комариные укусы, а российские удары по энергосистеме Украины являются уже полным выведением страны из строя в экономическом и промышленном аспектах. А добиваться этого нужно обязательно, если РФ желает закончить данный кризис на своих условиях, прекрасно и справедливо осознавая, что никакие другие условия не обеспечат решение фундаментальных задач, поставленных перед специальной военной операцией.

В Киеве должны понять, что единственный путь — это принятие российских условий политико-дипломатического урегулирования. Да, они тяжёлые, да, они унизительные для коллективного Запада, но лучше не будет, а вот затягивание кризиса лишь усугубляет положение для Украины и её спонсоров.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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