Озвучат её когда-нибудь потом. Наверное.

Несмотря на то, что БРИКС являет собой именно экономическое объединение государств, экономика в конечном счёте развивается до политики, и нет ничего удивительного в том, что в рамках саммита данной организации в Казани, который проходит с 22 по 24 октября, главы делегаций обсудили в том числе и политические вопросы. Одной из ключевых проблем, неизбежно влияющих на мировую политику и экономику, безусловно, является украинский кризис и Украина как таковая, поэтому в рамках первого дня саммита страны-члены БРИКС согласовали формулировку по итоговой декларации БРИКС касательно данной темы.

Как отметил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, страны БРИКС согласовали формулировку, которая «ни у кого не вызывает возражений». В формулировку для итоговой декларации, которая будет озвучена в конце саммита объединения в Казани, включены общая позиция и общий подход государств-членов БРИКС относительно украинского кризиса.

Понятно, что вряд ли страны приняли за единственно возможный вариант исхода данного кризиса российские условия (а других не будет, потому что другие РФ не устраивают, и это единственное, что имеет значение в данном кризисе), да и сама декларация явно будет максимально нейтральной и обтекаемой, не затрагивающей чувствительные темы. В конце концов, надо понимать, что БРИКС — это экономический альянс, а не конференция стран-победителей в мировой войне. Хоть многие политологи и пытаются раздуть саммит БРИКС до новой «Ялты», но в реальности это, конечно же, даже близко не так.