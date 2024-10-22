Кого попало набирать в БРИКС, делая из организации проходной двор, не надо.

Сейчас в экономическом объединении БРИКС десять государств. Вероятно, после саммита организации в Казани, который стартовал сегодня и завершится в четверг, 24 октября, членов БРИКС станет больше, однако не будем забывать о ключевом правиле формирования тех или иных союзов и объединений: новые члены должны усиливать союз, а не ослаблять его, добавляя дополнительные уязвимости. Поэтому если БРИКС и будут расширять, то аккуратно, потихоньку, и только за счёт государств, которые могут быть для объединения полезными.

Таковых, объективно говоря, немного. Чего не скажешь о количестве желающих вступить. Согласно комментарию помощника президента России Юрия Ушакова, только на статус государств-партнёров БРИКС сегодня претендуют 13 стран, и это не считая тех, кто выразили заинтересованность в данной организации и желают стать её полноправными участниками.

Следует понимать, что БРИКС это в первую и последнюю очередь экономическое объединение, призванное угробить финансово-экономическую монополию коллективного Запада, став альтернативным путём развития государств.

В целом необходимо понимать, что мир стремится к многополярности, а текущий саммит в Казани многие политологи расценивают как некий аналог Ялтинской конференции. Проще говоря, чем всё закончится, уже все знают, под вопросом только сроки; а, значит, пора задумываться над перестроением миропорядка. Странам Запада в этом миропорядке, нравится ему это или нет (да никто, собственно, уже и не спрашивает), уготована роль лишь одного из центров силы. Да, стремительно угасающего, но пока ещё центра силы. В перспективе 10—20 лет и это положение может быть пересмотрено.