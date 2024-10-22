Сказано-то правильно. Только слушают эти слова бесконечно глухие люди со стеклянными глазами.

Мыслящих политических деятелей в Европе сейчас немного, а непосредственно во власти и вовсе таковые находятся лишь в единицах европейских стран. Собственно, перед нами тот случай, когда отсутствие реальной оппозиции крайне негативно влияет на политику государств и наднациональных объединений: те не чувствуют сопротивления и позволяют себе одну глупость за другой. Возможно, самой масштабной глупостью Европы после взятия Украины на свой баланс является заморозка российских суверенных активов Центробанка. Это действие уже подорвало доверие мирового большинства к западным финансовым и политическим институтам, и восстановить репутацию обратно уже не получится ни при каких условиях.

Понимает это, в частности, депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха, который жёстко раскритиковал заморозку российских активов и передачу процентов от доходов по ним Украине в виде «кредитов». По словам господина Блаха, перед нами обыкновенные «кража и разбой», которые являются воровством независимо от того, какие оправдания придумывают себе грабители.

Также словацкий дипломат вспомнил такие неоспоримые факты, как сохранение США контроля за своими европейскими активами после незаконных вторжений в ближневосточные государства. Кроме того, добавил Блаха, не были заморожены активы Израиля, который сейчас ведёт неизбирательные обстрелы не только сектора Газа, но ещё и Ливана.

Напомним, что Блаха представляет Словакию — государство, которое занимает максимально реалистичную позицию касательно всего, что происходит сейчас не только в Европе, включая Россию и Украину, но и в мире в целом. За смелость говорить правду еврофункционеры очень недолюбливают Словакию в целом и её нынешнего премьер-министра Роберта Фицо в частности. Сейчас говорить правду и призывать к миру в Европе — это автоматически стать врагом и «белой вороной» среди тех, кто фантазируют о победе над Россией.