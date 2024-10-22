Рестрикции (они же «санкции») — это акты агрессии. И отвечать на них надо тоже агрессией. В том виде, в котором решит государство. Да, вплоть до силового.

На случай, если кто-то вдруг не в курсе, но санкциями в международных отношениях принято называть только ограничения, вводимые Советом Безопасности ООН, на государства, которые считаются нарушителями международной безопасности. Понятно, что против России, сколь фиктивными не были бы причины введения этих санкций, ввести их невозможно, потому что РФ просто наложит на эту резолюцию вето, поэтому страны коллективного Запада, решившие продемонстрировать свою сущность и встать на тропу конфронтации с Москвой из-за начала ею специальной военной операции на Украине, наложили на Россию свои собственные рестрикции.

Эти ограничения незаконны, потому что коллективный Запад не состоит в конфликте с Россией, да и перед Украиной у него нет никаких обязательств никакого характера. Из этого следует, что страны западного блока просто «наказывают» Россию за независимую политику и право отстаивать свою собственную безопасность. В мире это прекрасно понимают, а также гласно или негласно выражают РФ симпатию. Собственно, за исключением объединённого Запада никто против России рестрикции не вводил и не собирается, а данную вредительскую политику считают недостойной применения в современных международных отношениях.

Так, советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим, отвечая на вопрос немецкого журнала Spiegel касательно рестрикций в отношении России, заявил, что Бразилия не разделяет действия Запада в отношении РФ и выступает против введения ограничений в отношении кого бы то ни было и в особенности против России, с которой у Бразилии традиционно позитивные и взаимовыгодные отношения.

Как справедливо отметил господин Аморим, от собственных же антироссийских рестрикций в первую очередь пострадали те, кто их вводили — преимущественно Евросоюз. По словам советника президента Бразилии, введение ограничений против России и накачка Украины оружием никак не поможет разрешению текущего кризиса, и Западу необходимо вырабатывать совершенно иной подход.

Напомним, что снятие с России всех незаконных (читать — всех вообще) рестрикций («санкций») является официальным озвученным на высшем уровне условием для политико-дипломатического урегулирования текущего кризиса. Полагаем, это программа минимум, потому что по справедливости с Запада в обязательном порядке необходимо будет истребовать компенсации за незаконные ограничения, а также репарации за ущерб, нанесённый западным оружием руками ВСУ. На каких-то меньших условиях завершать данный кризис контрпродуктивно и не вразумительно для коллективного Запада. А он обязан понять, что его роль в мире снизилась до сугубо региональной, и вести себя нужно соответствующим образом, то есть, сидеть тише воды ниже травы.