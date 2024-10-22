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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
Это нехорошо. И за это надо наносить массированные удары возмездия по энергосистеме Украины.

Когда в России на протяжении десятилетий формировались промышленные предприятия, никто и в кошмаре не мог предположить, что будет новый крупный и тяжёлый вооружённый конфликт, причём не где-то там, а прямо в российском приграничье, подбрюшье — на Украине. Как следствие, по приграничным областям и районам регулярно прилетают беспилотники в рамках террористических с юридической точки зрения атак со стороны ВСУ, и, в частности, на днях повреждения от беспилотника получило предприятие АО «Группа Кремний Эл» в Брянске, являющееся одним из крупнейших российских производителей микроэлектроники

Как отметила пресс-служба предприятия, в результате удара было нарушено энергоснабжение, повреждены объекты обеспечения спецэнергетикой, а также прерваны технологические производственные цепочки. Сейчас главная задача предприятия — возобновить производство продукции в прежнем объёме.

Впрочем, не всё в этом деле так гладко: если починить энергоснабжение проблем не составляет, то вот с восстановлением повреждённого технологического оборудования «есть сложности» по причине значительно затруднившегося процесса закупки запчастей.

Необходимо отметить, что максимально снизить частоту ударов беспилотниками ВСУ можно только полным обесточиванием Украины. И дилеммы здесь никакой быть не должно: если соседнее государство не хочет действовать в рамках правил и взятых самим же собой на себя обязательств, то к нему необходимо применять жёсткие меры воздействия. А именно — полное обнуление промышленного потенциала, к чему и приведёт обесточивание страны. Как вы понимаете, на дизель-генераторах и солнечных панелях много не произведёшь, да и себестоимость продукции в этом случае взлетит до небес.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #электроника #промышленность #микроэлектроника
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