Такие обрабатывающие центры позволяют создавать детали размером до 24 метров.

Как театр начинается с вешалки, так и любое машиностроение начинается со станкостроения. Это основа основ любого машиностроения, начальный этап, без которого всё остальное — лишь приятные фантазии. Поэтому когда речь заходит об импортозамещении, то в первую очередь его необходимо осуществлять именно в станкостроительной сфере. Пусть и на несколько порядков меньшими темпами, чем следовало бы, но процесс идёт, и за это в России, в частности, отвечает станкостроительный холдинг «СТАН», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Сегодня «СТАН» сообщил о том, что его Коломенское станкостроительное предприятие начало серийный выпуск портальных пятикоординатных фрезерных станков СК6П для нужд авиационной промышленности.

Речь идёт о крупном станке, который позволяет работать с крупногабаритными заготовками, в частности, с деталями крыла, максимальный размер которых может достигать 24 метров. Основное предназначение станка — производство деталей планера (корпуса самолёта), что, как вы понимаете, особенно важно в текущий исторический период, когда либо Россия наконец-то наладит массовый выпуск собственных авиалайнеров со 100-процентной локализацией производства, либо передвигаться по стране придётся на поезде.

Станки СК6П оснащены числовым программным управлением (ЧПУ), подвижным столом, а также могут выполнять до десяти операций по заранее установленной программе. Утверждается, что аналогов среди российских станков у данных агрегатов нет. И мы охотно в это верим, учитывая, как активно станкостроение в России уничтожалось в 1990-е и 2000-е, и как тяжело даётся стране восстановление данной отрасли.