Об этом заявило Минцифры.

Спутниковый интернет, который при этом доступен каждому и не устрашает колоссальными задержками при передаче данных, это настоящая мечта для всех, чья профессия не позволяет довольствоваться привычным доступом в Сеть на постоянной основе. На ум первым делом приходят моряки и полярники, но речь сейчас не об этом, а о том что американская компания SpaceX сделала сказку былью, и теперь пора подтягиваться России.

Процесс потихоньку идёт в рамках реализации программы «Сфера», и вот, сегодня Минцифры РФ сообщило о том, что в рамках нового национального проекта «Экономика данных» основной приоритет будет отдан именно созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения скоростного доступа в интернет.

Согласно имеющемуся плану, представляющему собой государственно-частное партнёрство, компания «Бюро 1440» к концу 2027 года запустит на орбиту 292 спутника связи собственной разработки, а к 2030 году их количество увеличится до 383. На 3/4 проект будет финансироваться компанией «Бюро 1440», которая возьмёт на себя производство спутников и развитие инфраструктуры, а на 1/4 — государством в лице Минцифры, которое направит средства на компенсацию ставки по льготным кредитам и будет финансировать запуски ракет-носителей.

Технически спутниковый интернет не помешает в любом доме — как аварийный/резервный вариант на случай отключения оборудования основного поставщика связи. Главное, чтобы связь была безлимитной безо всяких «но», а то сотовых операторов государство до сих пор не может прижать к ногтю и допускает ограничения трафика через сети мобильного интернета.