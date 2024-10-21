Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия до 2030 года намерена вывести на орбиту свыше 380 спутников связи для скоростного интернета
Об этом заявило Минцифры.

Спутниковый интернет, который при этом доступен каждому и не устрашает колоссальными задержками при передаче данных, это настоящая мечта для всех, чья профессия не позволяет довольствоваться привычным доступом в Сеть на постоянной основе. На ум первым делом приходят моряки и полярники, но речь сейчас не об этом, а о том что американская компания SpaceX сделала сказку былью, и теперь пора подтягиваться России.

Процесс потихоньку идёт в рамках реализации программы «Сфера», и вот, сегодня Минцифры РФ сообщило о том, что в рамках нового национального проекта «Экономика данных» основной приоритет будет отдан именно созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения скоростного доступа в интернет.

Согласно имеющемуся плану, представляющему собой государственно-частное партнёрство, компания «Бюро 1440» к концу 2027 года запустит на орбиту 292 спутника связи собственной разработки, а к 2030 году их количество увеличится до 383. На 3/4 проект будет финансироваться компанией «Бюро 1440», которая возьмёт на себя производство спутников и развитие инфраструктуры, а на 1/4 — государством в лице Минцифры, которое направит средства на компенсацию ставки по льготным кредитам и будет финансировать запуски ракет-носителей.

Технически спутниковый интернет не помешает в любом доме — как аварийный/резервный вариант на случай отключения оборудования основного поставщика связи. Главное, чтобы связь была безлимитной безо всяких «но», а то сотовых операторов государство до сих пор не может прижать к ногтю и допускает ограничения трафика через сети мобильного интернета.

#россия #технологии #интернет #спутники #связь #спутниковый интернет
+
Написать комментарий (0)
Зеленский заявил о формировании «буферной зоны» в Курской области
ВС РФ получат боевые электромотоциклы производства концерна «Калашников»
Медведев намекнул, что РФ необходимо работать над разделением коллективного Запада
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
6
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
3
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
30
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
35
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
49
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
+
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
22
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
32

Сейчас обсуждают

Star Up
21:20
ага
PS Portal остаётся хитом продаж в 2024 году, несмотря на скептицизм
REY_B_
21:19
Синепоклонные блогеры заявили, что +10% при снижении цены, это ни о чём. Ну что же, они сами задали планку для Интел
AMD анонсировала игровой процессор Zen 5 X3D и снизила цены на обычные Zen 5 перед праздниками
Nvidia&Intel Hater
21:19
дело не в таймингах даже.у меня при больших таймингах лучше почему то (и я знаю почему) результаты.у меня отключен режим GDM.ну а по записи у нас предел для одночиплетного
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
извращелло
21:14
Уже разбили палатки около магазинов всей роднёй, накидайте список что скупать, или брать всё?
Эксперты говорят о повышении цен на электронику в России до 15 % и рекомендуют не тянуть с покупками
Aleksei Didenko
21:13
Не позорься, тайминги у тебя дно
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
21:12
вот видишь как бывает ,снова твоего конча нет в списке ибо гавно.где ты ее тут увидел вообще а придур ??.твоей нет в списке вообще.о каких 20 процентов ты ротожопый утырок говоришь.твоя отсосала снова...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
21:07
чего тыкать клоун.я занят был блин.если у тебя там говно полное то кто виноват.Причем гавно эпическое .в кубе просто по латентности.И тыкай не тыкай -ладно пару нс будет разница,а не 6.я уж молчу как ...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
21:07
иди отсоси клоун.у меня нет никаих проблем
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
21:07
у тебя полная жопа.ничего меня по умолчанию не включено.не пори чушь.у тебя скрины настолько мерзкие что смотреть противно,все плывет.а что ты тут привел типо с 7900 вообще не понятно,какой там режим ...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Алексей
21:01
Почему не ставится? Что пишет
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем