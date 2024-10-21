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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о формировании «буферной зоны» в Курской области
В палате с известным номером всё по-прежнему.

Каждый день киевское политическое руководство не заморачивается и раз за разом демонстрирует желание продолжать жить в вымышленной реальности вместо того, чтобы возвращаться в объективную действительность. Зачем официальный Киев держит всех вокруг за людей без критического мышления, вопрос хороший, но пока что ответа на него не дают ни на Западе, ни на Украине. А это значит, что поток сомнительных по своему содержанию комментариев продолжается.

Так, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский (официальный срок полномочий закончился, глава государства утратил легитимность по причине отмены президентских выборов в нарушение Конституции Украины) во время встречи с министром обороны, главкомом ВСУ и начальником Генштаба ВСУ заявил о том, что в Курской области, представьте себе, сформирована «буферная зона»

«Сохраняем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле. Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы сделали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории», — выдал Зеленский.

Учитывая, что никто в Сумской области создавать буферную зону не собирался (а теперь её, к слову, уже обязательно придётся создавать во избежание дальнейших отчаянных эксцессов со стороны Киева), данное заявление выглядит исключительно как попытка смягчить полнейший провал Курской авантюры Зеленского и его Офиса. С точки зрения логики, чтобы формировать где бы то ни было «буферную зону», надо для начала отбросить войска противника с территории, которую ты признаёшь своей. Но реальность такова, что Курская авантюра привела лишь к чудовищным для ВСУ потерям в живой силе и, самое главное, в бесценной дефицитной западной технике, производить которую в таких количествах коллективный Запад больше не в состоянии. Также следствием Курской авантюры стало максимальное ускорение продвижение ВС РФ на единственно значимом участке линии боевого соприкосновения — на Донбассе. Такой скорости продвижения, и это общепринятый факт, не было с апреля 2022 года, когда ВС РФ перешли к позиционным боям, а затем были вынуждены начать конфликт на истощение, когда стало понятно, что коллективный Запад не даст Киеву завершить этот кризис политико-дипломатическим способом (на условиях России).

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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