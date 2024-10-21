Чаще всего данные утекают у компаний из сферы электронной коммерции.

В России зафиксирован резкий рост утечек персональных данных. Только за первые три квартала 2024 года в открытом доступе оказались 286 млн номеров телефонов и 96 млн адресов электронной почты — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего данные утекают у компаний из сферы электронной коммерции (39%), аптек и медицинских сервисов (10%), финансовых организаций (9%) и розничных сетей (8%). По объёму лидирует финансовый сектор (42%), в основном из-за многочисленных утечек из микрофинансовых организаций в начале года. На втором месте — развлекательные ресурсы (28%), на третьем — медицинские сервисы.

Масштабы утечек вызывают тревогу. Вдумайтесь: 286 млн уникальных телефонных номеров — это практически все жители России, если учесть, что количество активных сим-карт в стране составляет 258 млн. Утекшие данные используются для рассылки спама, а также попадают в руки мошенников, которые используют их для обмана граждан.

Злоумышленники всё чаще прибегают к ботовым атакам, пытаясь подобрать логины и пароли к учётным записям на различных ресурсах, используя информацию из утекших баз данных. Для защиты своих данных эксперты рекомендуют устанавливать двухфакторную аутентификацию, использовать сложные уникальные пароли для каждого сервиса и применять защитные решения на всех устройствах.

Хотя ситуация с утечками остаётся серьёзной, эксперты отмечают, что защищённость организаций, работающих с конфиденциальными данными, постепенно повышается. Тем не менее, риски утечек через партнёров, таких как маркетинговые и IT-компании, остаются высокими.

В Роскомнадзоре считают необходимым ограничить сбор персональных данных компаниями, а также разработать отраслевые стандарты, которые определят минимально необходимый объём информации для различных целей.