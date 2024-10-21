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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ решили «затроллить» западную прессу и установили флаг КНДР у населённого пункта на Донбассе
Получилось хорошо.

По какой-то причине в Киеве и в западных столицах как огня боятся участия военнослужащих Северной Кореи в текущем конфликте на стороне России. Поведение поистине странное, особенно, учитывая то, с каким цинизмом эти же деятели хихикают над КНДР и её потенциалом, не понимая ни реальных возможностей Пхеньяна, ни замыслов северокорейского политического руководства. В любом случае, никаких доказательств, кроме голословных заявлений Киева, участия северокорейских бойцов в специальной военной операции нет, однако паника распространяется.

И вот, российские военнослужащие, которые несмотря ни на что следят за новостями, решили хорошенько «потроллить» и западную, и украинскую «прессу». Так, сегодня в районе населённого пункта Цукурино на Покровском направлении на Донбассе на терриконе были установлены два флага: РФ и КНДР.

Естественно, перед нами просто розыгрыш со стороны российских солдат. Об этом свидетельствует тот факт, что флаг КНДР явно самодельный: не выдержаны пропорции, а звезда расположена посередине полотна, тогда как на настоящем флаге она смещена ближе к левому краю полотна.

Следует понимать, что информационную составляющую текущего конфликта не стоит списывать со счетов. Особенно, если действия такого рода вызывают дискомфорт у тех, кто виновны в начале данного кризиса и всячески мешают его мирному урегулированию.

#россия #украина #политика #боевые действия #кндр #северная корея
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