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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО: участие северокорейских солдат в украинском конфликте «грозит серьёзной эскалацией»
А участие коллективного Запада в этом конфликте ничем не грозит, да? Опомнитесь, наконец.

Отрыв западных функционеров от реальности вкупе с нескрываемой паникой от осознания неизбежности понятного всем исхода украинского кризиса становится очевиднее с каждым днём. С одной стороны, никаких подтверждений переброски северокорейских солдат для участия в украинском кризисе ни у кого нет. С другой стороны, якобы это участие уже вызывает в странах коллективного Запада неподдельную тревогу.

В частности, сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в беседе с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем заявил, что если КНДР отправит своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине на стороне России, то это будет означать «серьёзную эскалацию» данного конфликта.

Здесь следует в очередной раз заострить внимание на западном лицемерии и двойных стандартах. Беспрецедентное участие коллективного Запада в текущем кризисе на стороне Украины, из-за чего специальная военная операция, собственно, и затянулась до сих пор, колоссальное экономическое и политическое давление на Россию, поставки вооружений, боеприпасов, наёмников для использования ВСУ — всё это, в представлении того же Рютте, по всей видимости, «серьёзной эскалацией» не является. А вот ничем не подтверждённая отправка северокорейских солдат для помощи ВС РФ — это, видите ли, сразу же «эскалация», да ещё и «серьёзная».

От себя добавим, что какого бы то ни было смысла России сейчас приглашать северокорейских бойцов нет. Во-первых, колоссальный языковой барьер и заведомо иная форма управления войсками. Во-вторых, в этом отсутствует фактический смысл: проблем с численностью армии у России, которая сейчас расширяет её до 1,5 млн только военнослужащих, нет. Да, теоретически, Россия может сэкономить несколько десятков миллиардов рублей, поскольку северокорейским военнослужащим не нужно платить по несколько миллионов рублей разово и по несколько сотен тысяч рублей ежемесячно, но, полагаем, первая причина полностью разрушает данный аргумент.

Как уже отмечалось неоднократно, если Запад не хочет эскалации, то он обязан сию же секунду свернуть свои операции на Украине, прекратить её финансировать и немедленно остановить все поставки вооружений. Тогда этот кризис будет разрешён (понятное дело, в пользу РФ) в считанные недели. В противном же случае существует неиллюзорная перспектива силового воздействия ВС РФ уже на западные правительства, но это уже будет совсем другой разговор. Хотелось бы верить, что в Европе и США ещё не до такой степени выжили из разума.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #кндр #северная корея
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