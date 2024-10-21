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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины заявил, что Киев обсуждал с Вашингтоном каждый шаг во время переговоров с Москвой в 2022 году
С — Суверенитет.

Украина обладает даже намёком на суверенитет и способность принимать самостоятельные решения. Это очевидно по всем действиям киевского политического руководства, которое принимает решения, гробящие Украину как государство и совершенно не соответствующие украинским национальным интересам. Все всё прекрасно видят и понимают, однако официальный Киев хотя бы пытался изображать, будто обладает суверенитетом и субъектностью в международных отношениях. Впрочем, уровень подготовки нынешних киевских «элит» столь невысок, что они даже не в курсе, что надо продолжать поддерживать иллюзию, ну или по недомыслию, что совершенно логично, учитывая первый пункт, думают, что общество воспримет отсутствие у Украины самостоятельности как нечто позитивное.

В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров с Москвой весной 2022 года официальный Киев постоянно держал контакт и по всем вопросам консультировался с Вашингтоном. Таким образом, добавил Умеров, в США всегда знали о контактах Украины с Россией и были в курсе обсуждавшихся деталей.

Напомним, что именно коллективный Запад — США через посредника в лице тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона — оказал на Украину беспрецедентное давление и, по сути, за уши вытащил её из переговорного процесса, который спас бы и саму Украину, и, скорее всего, Европу. И это мы ещё не говорим о потерях (во всех смыслах), которые Украина несёт в этом затянувшемся по воле коллективного запада и по бездействию бесхребетных киевских функционеров конфликте.

Всё это в очередной раз демонстрирует, что главная ценность любого государства — это его суверенитет, причём не бумажный, фиктивный, как у Украины и у всех членов Евросоюза и иных представителях коллективного Запада, на территории которых есть американские военные базы, а настоящий, подлинный суверенитет. Именно он позволяет принимать решения, исходя из национальных интересов собственного, а не чужого государства. Но, увы, суверенитет это не право, а привилегия.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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