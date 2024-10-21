Модели исполнилось 25 лет.

В честь 25-летия модели Porsche 911 GT3 немецкий производитель представил обновлённую версию спорткара. Несмотря на ужесточение экологических норм, Porsche удалось сохранить атмосферный двигатель и динамические характеристики, добавив при этом новые опции и пакеты персонализации. Дилеры в Европе начнут принимать заказы на обновлённое купе ближе к концу года. Стартовая цена Porsche 911 GT3 составит 209 тыс. евро (около 21,6 млн рублей).

Сердцем обновленного Porsche 911 GT3 остался 4,0-литровый шестицилиндровый атмосферный двигатель, способный раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. Модернизация коснулась системы впуска, распредвалов (теперь от 911 GT3 RS) и маслоохладителей. Для соответствия нормам «Евро-6e» добавлено два сажевых фильтра и четыре катализатора. Несмотря на это, мощность осталась на прежнем уровне – 510 л.с. Крутящий момент, правда, незначительно снизился с 470 до 450 Нм.

Покупателям по-прежнему доступны два варианта трансмиссии: шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый робот PDK. Передаточное отношение главной пары было укорочено на 8%. Динамические показатели остались на прежнем уровне: разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды с механической коробкой и 3,4 секунды с роботом. Разгон до 200 км/ч — за 11,9 и 10,8 секунды соответственно. Максимальная скорость, однако, немного снизилась и составляет 313 км/ч для версии с МКП и 311 км/ч для версии с АКП.

Внешний облик Porsche 911 GT3 освежился за счёт новых бамперов и изменённых аэродинамических элементов. Головная оптика также обновилась, теперь она соответствует дизайну всего семейства Porsche 911. В салоне появился цифровой щиток приборов с уникальной графикой, отображающий информацию о давлении в шинах, уровне масла и времени переключения передач. В качестве опции предлагаются легкие углепластиковые сиденья с подогревом и электрорегулировками. Ранее планировалось отказаться от поворотной кнопки запуска двигателя, но в итоге ее решили сохранить.

Porsche 911 GT3 доступен в версии Touring. Этот пакет включает небольшой выдвижной спойлер вместо антикрыла, окантовку бокового остекления и кожаную отделку салона вместо замши. Также доступны обычные задние сиденья и облегченный пакет Leichtbau с углепластиковыми панелями и элементами внешнего декора, окрашенными в цвет кузова. Ещё один новый пакет – Weissach. Он включает ряд деталей из углепластика, в том числе панели крыши и корпуса наружных зеркал. Сохранен и пакет Clubsport с шеститочечными ремнями безопасности, стальным полукаркасом и огнетушителем.

В обновлённом Porsche 911 GT3 используются новые нижние рычаги передней двухрычажной подвески. Также изменены настройки амортизаторов и рулевого управления.