Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком силами НАТО в Европе: в конце украинского конфликта РФ будет обладать большой, сильной и опытной армией
Причём, убеждён главком, это будет так независимо от исхода конфликта. Но мы понимаем, какой будет его исход, как понимаем и то, что «натовец» намеренно мягчит.

Оценивать возможности вооружённых сил, считая «танчики, самолётики и солдатиков» — это, конечно, занимательно, но во главе угла при таких подсчётах всегда и безо всякого исключения должен стоять боевой опыт, причём связанный с участием в реальных боевых действиях высокой интенсивности, а не в заморских операциях экспедиционных корпусов против заведомо на несколько десятилетий, а то и столетий, отстающих в развитии вооружённых сил противника.

И вот, мы плавно подошли к тому, что из всех армий первого класса, коих в мире всего три, наличием реального реального боевого опыта могут похвастать разве что ВС РФ, которые уже два с половиной года ведут боевые действия на Украине, которую коллективный Запад нашпиговал своим вооружением и полностью обеспечивает разведданными, руководит целеуказанием и наведением. Очевидно, что по итогу данного конфликта ВС РФ выйдет самой боеготовой силой в мире, и этот факт необходимо учитывать. Вот его и призывает учитывать Верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

По словам Каволи, несмотря на ряд неудач и «довольно большие потери» Россия совершенствует подход к ведению боевых действий и внедряет передовой опыт конфликта во всю армию. Как отмечает военачальник, в конце этого кризиса, «как бы это ни выглядело», российская армия будет обладать реальными навыками, большой численностью и «чёткими намерениями», а командовать ею будут люди, видящие в коллективном Западе «врагов».

Генерал призвал страны НАТО готовиться к тому, что Россия не просто останется антагонистом для Запада, но и будет это делать на более высоком качественном уровне, а это значит, что Западу надо тратить больше денег на вооружения и подготовку. Заметьте: не искать примирения с РФ, учитывая её законные интересы, избавив тем самым мир от угрозы тотальной взаимной аннигиляции, а именно продолжать оскаливаться и показывать когти. Далеко так мы все, конечно, не уедем: на Западе должны полностью, подчистую смениться правящие «элиты», поскольку эти полностью невменяемы и опасны. А, следовательно, должны быть отстранены от управления.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
+
Написать комментарий (0)
Экс-главком ВСУ Залужный допустил сдачу части территорий Украины в пользу России ради установления мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
139
25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
5
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
10
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
82
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
36
Биткоин 19-го века: как стальной телеграфный кабель стал мечтой тысяч горожан
10
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
3
Почему 3D-номера могут обойтись вам слишком дорого - стоит ли рисковать
+
Разбираем популярное у геймеров заблуждение: “Игровая индустрия умирает и современные игры ужасны”
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
43

Сейчас обсуждают

Demiurg666
19:27
А что было с весом через пару-тройку месяцев?
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
Виктор Саввинов
19:22
C каких пор зе стал президентом россии?
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
Мамука Шешашвили
19:18
Т-34, всё остальное новодел
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
Nvidia&Intel Hater
19:15
У кламвульвы и его второго я сегодня новые антирекорды -до 67 минусов ).видать всех этот ротожопый утырок довел.и это я еще не минусил пока -даешь сто минусов вульвычу ).Я думаю он в реальности состои...
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
Михаил Громов
19:15
Ну не может быть чтобы Gigabyte сделала мод чтобы разогнать процы АМД, АМД походу вообще не вкурсе, что их процы можно разогнать до 35%? Либо АМД сама предоставила возможность разогнать их процы компа...
Режим X3D Turbo на платах Gigabyte X870E разгоняет процессоры Ryzen 9000X3D на 35%
Вячеслав Ермолаев
19:14
" Немыслимые" объемы топлива нужны для взлета- посадки, а для полёта "по космосу" досточно разогнаться с первой космической до второй космической. Это как раз много топлива не требует. К сожалению...
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:14
Ты ещë напиши, что лично Путин командовал
Солдаты ВСУ оказались в окружении под Курском: еды нет, эвакуация невозможна
Михаил Громов
19:11
Это как бы зависит не от Гигабайт, а от АМД, так как эти процессоры разработаны АМД, то только они могут его разогнать, а не компания материнских плат. Либо фейк, либо АМД действительно оставила 35% з...
Режим X3D Turbo на платах Gigabyte X870E разгоняет процессоры Ryzen 9000X3D на 35%
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
19:10
Не рано зе в деды записал?
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
Jack Black
19:04
Так это же классика. 1. Ставишь сборку от "xXx_Vasyan_XaKuP_1997", где вырезано "всё лишнее", а вместо ключа лицензии за 100 рублей накатываешь кмс-помойку чтобы дыра в защите системы была размером с...
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем