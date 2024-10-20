Вооружённые силы Украины регулярно позволяют себе осуществлять террористические по своей сути, потому что Киев обозначил данный конфликт как оборонительный, а, значит, он не имеет права выходить за рамки территории Украины в том виде, в котором она сама их воспринимает, атаки ударными беспилотниками по общепризнанной территории России. В месяц таких беспилотников «щёлкают» под тысячу, а то и больше, а это значит, что возможности по их производству/сборке/импортированию у Киева сохраняются.
Трудно даже представить себе, насколько массовыми были вышеуказанные обстрелы, если бы не постоянные удары ВС РФ по цехам по производству этих беспилотников и местам их складирования. За последние сутки, в частности, ВС РФ нанесли удары ещё по нескольким таким цехам, о чём сегодня отчиталось Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
Согласно официальным сведениям российского оборонного ведомства, удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией. Помимо цехов по производству БПЛА поражение наносилось пунктам временного размещения наёмников ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотников в Сумской и Харьковской областях, а также по скоплениям техники и личного состава ВСУ в 131 районе.
Необходимо понимать, что полностью избавиться от угрозы ударов беспилотниками можно будет только после формального окончания текущего кризиса. А его завершения не видно пока даже на горизонте: Киев на мир не пойдёт, потому что для действующих украинских политических функционеров это будет означать международный трибунал за преступления против Украины и России, а Запад на мир на реалистичных (читать — на российских) условиях не пойдёт, потому что слишком сильно с политической, военной, экономической и информационной точек зрения вложился в данный конфликт. К сожалению, всё идёт к тому, что России придётся принуждать коллективный Запад к миру, компенсациям и репарациям, а уж как это будет выглядеть... лучше даже пока не развивать эту тему. Ясно одно: пока существует Евросоюз в его нынешней формации и с его нынешними функционерами, говорить Москве с Европой совершенно не о чем.