Дело абсолютно необходимое. Тем более что Киев свой выбор сделал.

Вооружённые силы Украины регулярно позволяют себе осуществлять террористические по своей сути, потому что Киев обозначил данный конфликт как оборонительный, а, значит, он не имеет права выходить за рамки территории Украины в том виде, в котором она сама их воспринимает, атаки ударными беспилотниками по общепризнанной территории России. В месяц таких беспилотников «щёлкают» под тысячу, а то и больше, а это значит, что возможности по их производству/сборке/импортированию у Киева сохраняются.

Трудно даже представить себе, насколько массовыми были вышеуказанные обстрелы, если бы не постоянные удары ВС РФ по цехам по производству этих беспилотников и местам их складирования. За последние сутки, в частности, ВС РФ нанесли удары ещё по нескольким таким цехам, о чём сегодня отчиталось Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Согласно официальным сведениям российского оборонного ведомства, удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией. Помимо цехов по производству БПЛА поражение наносилось пунктам временного размещения наёмников ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотников в Сумской и Харьковской областях, а также по скоплениям техники и личного состава ВСУ в 131 районе.

Необходимо понимать, что полностью избавиться от угрозы ударов беспилотниками можно будет только после формального окончания текущего кризиса. А его завершения не видно пока даже на горизонте: Киев на мир не пойдёт, потому что для действующих украинских политических функционеров это будет означать международный трибунал за преступления против Украины и России, а Запад на мир на реалистичных (читать — на российских) условиях не пойдёт, потому что слишком сильно с политической, военной, экономической и информационной точек зрения вложился в данный конфликт. К сожалению, всё идёт к тому, что России придётся принуждать коллективный Запад к миру, компенсациям и репарациям, а уж как это будет выглядеть... лучше даже пока не развивать эту тему. Ясно одно: пока существует Евросоюз в его нынешней формации и с его нынешними функционерами, говорить Москве с Европой совершенно не о чем.