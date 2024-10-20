Забавно. Учитывая, что из этой пятёрки только один танк участвовал в реальных равнозначных современных боевых действиях высокой интенсивности.

Составление различных «топов» — это в большинстве случае дело совершенно неблагодарное. И вдвойне неблагодарное оно, если речь идёт о военной технике, тем более западного производства. Причина простая: западная техника вот уже почти 80 лет не участвовала в реальных крупных конфликтах высокой интенсивности на равном с противником технологическом уровне, поэтому ни о какой адекватной оценке их эффективности на поле боя и речи быть не может.

Тем не менее, издание The National Interest всё-таки решило составить такой «топ», относящийся к основным боевым танкам, роль которых в современном конфликте стремительно угасает и меняется. К данной подборке имеются справедливые претензии, но имеем, что имеем.

Итак, лучшим танком в мире издание считает израильский Merkava Mark V. На втором месте расположился российский Т-14 «Армата», на третьем — российский Т-90М «Прорыв», на четвёртом американский M1A2 Abrams SEPv3, ну а замыкает пятёрку южнокорейский K2 Black Panther.

Как уже отмечалось выше, из пяти «топовых» танков по версии The National Interest в реальном современном конфликте высокой интенсивности участвовал и продолжает участвовать разве что Т-90М «Прорыв», являющийся глубокой модернизацией базового Т-90А российской армии. Израильские Merkava очень слабо себя показали в рамках боевых действий в секторе Газа, ну а про остальные и говорить нечего: их можно вставлять в «топы» только по совокупности технических характеристик, что, как вы понимаете, заведомо ложный способ определения лучшего.