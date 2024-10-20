Всё это вызывает море вопросов, на которые очень мало ответов.

Несмотря на все усилия ВС РФ по «выносу» энергосистемы Украины, уничтожению складов боеприпасов, цехов по производству БПЛА и мест их хранения, ВСУ по-прежнему сохраняют возможность регулярно наносить массированные беспилотные удары по, подчёркиваем, общепризнанной территории России. То есть, если выражаться юридическим языком, то в рамках конфликта, обозначенного Киевом как оборонительный в границах Украины как их видит сама Украина, ВСУ осуществляют террористические атаки по территории, не являющейся зоной боевых действий.

Изображение: обломок одного из сбитых этой ночью БПЛА ВСУ.

И вот, сегодня ночью был осуществлён очередной такой массированный удар. Как отметило Минобороны России, за ночь было перехвачено и уничтожено 110 беспилотных летательных аппаратов. Из них 43 над Курской областью, 27 над Липецкой областью, 18 над Орловской областью, 8 над Нижегородской областью, 7 над Белгородской областью, 6 над Брянской областью и 1 над Московской областью. Согласно официальной информации, все дроны были сбиты без нанесения ущерба. Впрочем, как вы понимаете, это не всегда так.

Всё это свидетельствует о том, что возможности по производству/импорту беспилотников у Украины всё ещё сохраняются, причём весьма значительные, раз Киев может позволить себе запускать порядка тысячи «дронов» в месяц. Очевидно, что усилия по уничтожению потенциала ВСУ по выпуску, закупке и хранению БПЛА необходимо не просто продолжать, а многократно наращивать.

Всем хорошо известно, что «цеха» по производству БПЛА на Украине размещаются либо в условных гаражах, либо в подвалах школ, больниц, жилых домов и иных построек, защищённых международными конвенциями о правилах ведения боевых действий. Это значит, что самый действенный способ пресечь это производство — окончательно вывести из строя энергосистему Украины. Да, для мирных граждан Украины это будет означать большие проблемы и страдания, но когда выбор стоит либо между проблемами, ущербом и гибелью мирного населения России, либо между проблемами мирного населения Украины, при всей циничности такого расчёта, полагаем, что выбор очевиден. Обнуление промышленного и экономического потенциала противника, который и так вынужден существовать на кредитные средства своих спонсоров из коллективного Запада — это один из параллельных путей, по которым надо идти, чтобы добиться успеха в текущем конфликте. По-хорошему там всё равно не хотят, да и по-хорошему уже в любом случае не получится, поезд давно ушёл с этой станции, ну а по-плохому всегда успеется.