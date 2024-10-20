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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская ПВО отразила массированный налёт 110 беспилотников ВСУ
Всё это вызывает море вопросов, на которые очень мало ответов.

Несмотря на все усилия ВС РФ по «выносу» энергосистемы Украины, уничтожению складов боеприпасов, цехов по производству БПЛА и мест их хранения, ВСУ по-прежнему сохраняют возможность регулярно наносить массированные беспилотные удары по, подчёркиваем, общепризнанной территории России. То есть, если выражаться юридическим языком, то в рамках конфликта, обозначенного Киевом как оборонительный в границах Украины как их видит сама Украина, ВСУ осуществляют террористические атаки по территории, не являющейся зоной боевых действий.

Изображение: обломок одного из сбитых этой ночью БПЛА ВСУ.

И вот, сегодня ночью был осуществлён очередной такой массированный удар. Как отметило Минобороны России, за ночь было перехвачено и уничтожено 110 беспилотных летательных аппаратов. Из них 43 над Курской областью, 27 над Липецкой областью, 18 над Орловской областью, 8 над Нижегородской областью, 7 над Белгородской областью, 6 над Брянской областью и 1 над Московской областью. Согласно официальной информации, все дроны были сбиты без нанесения ущерба. Впрочем, как вы понимаете, это не всегда так.

Всё это свидетельствует о том, что возможности по производству/импорту беспилотников у Украины всё ещё сохраняются, причём весьма значительные, раз Киев может позволить себе запускать порядка тысячи «дронов» в месяц. Очевидно, что усилия по уничтожению потенциала ВСУ по выпуску, закупке и хранению БПЛА необходимо не просто продолжать, а многократно наращивать.

Всем хорошо известно, что «цеха» по производству БПЛА на Украине размещаются либо в условных гаражах, либо в подвалах школ, больниц, жилых домов и иных построек, защищённых международными конвенциями о правилах ведения боевых действий. Это значит, что самый действенный способ пресечь это производство — окончательно вывести из строя энергосистему Украины. Да, для мирных граждан Украины это будет означать большие проблемы и страдания, но когда выбор стоит либо между проблемами, ущербом и гибелью мирного населения России, либо между проблемами мирного населения Украины, при всей циничности такого расчёта, полагаем, что выбор очевиден. Обнуление промышленного и экономического потенциала противника, который и так вынужден существовать на кредитные средства своих спонсоров из коллективного Запада — это один из параллельных путей, по которым надо идти, чтобы добиться успеха в текущем конфликте. По-хорошему там всё равно не хотят, да и по-хорошему уже в любом случае не получится, поезд давно ушёл с этой станции, ну а по-плохому всегда успеется.

#россия #украина #политика #боевые действия
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