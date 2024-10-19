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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что согласны на вступление Украины в НАТО только в границах 1991 года
Да угомонитесь вы уже с этими границами. Ну не будет такого. Как не будет и членства в НАТО: РФ не позволит. И условия ставить НАТО не нужно: вы не в том положении.

Специалистам ещё предстоит продиагностировать представителей киевского политического руководства, и делать это явно будут в рамках международного трибунала по итогам текущего конфликта, но невооружённым взглядом очевидно, что отчёт в своих заявлениях, в их логичности и связности, в Киеве не дают.

Казалось бы, по логике киевских функционеров, Украина настолько могущественна, что самостоятельно сдерживает натиск ВС РФ, защищая не только всю Европу, но и весь коллективный Запад вместе взятый. В этой связи возникает вопрос: если вы такие могущественные и способны сдерживать армию первого класса, зачем вам НАТО? По идее, это НАТО должно вступать в Украину и искать у неё защиты.

Но это если рассуждать логически. А с этим в Киеве большие проблемы. Украина не только продолжает стремиться в Североатлантический альянс, что, собственно, и стало одной из главных причин начала Россией её специальной военной операции, из-за чего Украина сегодня обнаруживает себя в почти полностью во всех смыслах выведенном из строя состоянии, но и позволяет себе ставить условия этого вступления в Североатлантический альянс.

Так, по словам вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассматривает вступление в НАТО только в границах образца 1991 года. Проще говоря, с Крымом, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, которые сейчас являются частью России, и возврату/торгу, собственно говоря, не подлежат ни при каких условиях.

Мы не в состоянии понять, на каком основании Киев мнит себя в том положении, чтобы диктовать кому бы то ни было какие бы то ни было условия чего бы то ни было, но факт остаётся фактом: отрыв украинских властей от реальности уже столь запределен, что это становится опасно не только для Украины (её судьба Запад совершенно не интересует), но и для впрягшегося за неё самого Запада.

Напомним, что текущий конфликт может быть завершён только на условиях России, поскольку именно Россия обозначила данный кризис как экзистенциальный. А условия России озвучены на высшем уровне: полное международное признание территориальных изменений, тотальная демилитаризация Украины и её внеблоковый статус, а также полная денацификация всей Украины. Для Запада условие — полное снятие с России всех рестрикций («санкций») и проработка новой архитектуры евразийской безопасности. По-хорошему, с Запада надо ещё в обязательном порядке требовать компенсации за ущерб от рестрикций и репарации за ущерб от западного оружия, применяемого ВСУ. Что-то меньшее сейчас рассматривать даже как-то несерьёзно, учитывая реальность на поле боя, в экономике и геополитике, где всё идёт не по плану коллективного Запада.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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