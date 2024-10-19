Российским автолюбителям всё активнее продвигают идею разумности пересадки на электрокар.

Вокруг электромобилей витает огромный и, заметим, абсолютно справедливый и заслуженный скептицизм. Да, пока их на дорогах ещё не просто мало, а незначительно мало, концепция выглядит прекрасно: бесплатная парковка даже там, где по умолчанию она платная, высокая приёмистость за счёт постоянного крутящего момента электродвигателя, льготы и субсидии при покупке электромобиля. Но есть понимание того, что как только электромобилей на дорогах станет много, все эти «плюшки» и «завлекалово» исчезнут, и относиться к электрокарам на государственном уровне станут ровно так же, как к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Этот путь уже проходит Европа, и неизбежен он и в России, если, конечно, из негативного опыта европейских стран не будут сделаны выводы, которые позволят не допустить аналогичной ситуации уже в нашей стране. Вопросов много, и ключевой из них — как обеспечить всем электромобилям в городе доступные зарядные станции? И деталь здесь не в том, как произвести достаточное количество самих станций, а как подвести к ним коммуникации и насколько сильно необходимо «перелопатить» городскую электросеть, чтобы она выдерживала хотя бы по 50 кВт (про 100—150 кВт мы даже не упоминаем) мощности с каждого такого «зарядника», коих должно быть огромное количество.

Пока что в РФ над этим, по всей видимости, не думают, поскольку, например, в Оренбурге на заводе «Инвертор» было налажено серийное производство вышеуказанных зарядных станций мощностью 150 кВт для электромобилей. Демонстрационная версия этой зарядной станции установлена непосредственно перед самим предприятием.

Согласно комментарию завода-производителя, такая станция позволит заряжать тяговую батарею электромобиля до номинальной ёмкости в 80 % (заряжать их до 100 % не рекомендуется для повышения срока службы) всего за 15—20 минут. Станция совместима «с большинством» представленных на российском рынке моделей электромобилей. Степень локализации производства этой зарядной станции не указывается, но уточняется, что она (степень) «высокая». Сами понимаете, «высокая» — это понятие до неприличия растяжимое, но это уже лучше, чем ничего и безответственный импорт аналогичной продукции.