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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские ресурсы сообщили, что этой ночью по Киеву наносились удары некими новыми российскими дронами
Имеющими другую форму и иной звук двигателя.

Дроны-камикадзе «Герань-2», которые на Украине продолжают из соображений поддержания «нарратива» участия Ирана в данном конфликте именовать «Шахедами» просто за то, что эти дроны похожи на аналогичные БПЛА иранского производства, уже давно являются завсегдатаями в украинском воздушном пространстве практически на всю глубину.

К этим беспилотникам, которые за их характерный звук двигателя прозвали «мопедами», на Украине уже привыкли. Но паника, как вы понимаете, начинается тогда, когда стандартный уклад жизни начинает меняться. В частности, сегодня утром по Киеву наносился удар с применением неких новых беспилотников.

Как сообщают очевидцы с мест, эти дроны отличаются и по форме, и по звучанию — ничего подобного раньше в небе над украинской столицей не видели и не слышали.

Мы со своей стороны не берёмся даже гадать, что такое было в небе над Киевом, а просто отметим, что российский оборонно-промышленный комплекс, включая производство БПЛА, работает не просто на полную мощность, а постоянно масштабирует свои производственные мощности. Поэтому вполне логично, что для ударов по военным объектам и объектам двойного назначения начали применять новые разработки.

#россия #украина #политика #боевые действия #бпла #дроны #беспилотники
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