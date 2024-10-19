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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Из-за аварии на ТЭЦ Куба осталась без электроснабжения
Энергосистема страны стала выключаться по цепочке.

В современном мире нет более важной энергии, чем электрическая. Пожалуй не нужно объяснять, почему это так и сколько критически и жизненно важных систем функционируют именно за счёт электроснабжения. Поэтому любая авария в энергосистеме — это даже хуже, чем телепортация в XIX век: в доэлектрический период хотя бы гигантских мегаполисов не существовало, а сельское население использовало для своих нужд другие формы энергии. Вчера вечером Министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило о крупной аварии на ТЭЦ Антонио Гутьераса (не путать с генсеком ООН Антониу Гуттеришем), приведшей к полному обесточиванию Острова Свободы.

Происшествие случилось в 18 октября в 11 часов по местному времени, или в 18 часов по московскому времени, в результате чего произошло полное отключение энергосистемы Кубы. Сейчас специалисты работают над решением проблемы и восстановлением электроснабжения потребителей. В любом случае, необходимо понимать, что на Кубе очень тёплый климат, и от холода без электроснабжения никто, конечно же, не пострадает и, тем более, не погибнет.

Поскольку Куба с недавних пор стала одним из популярных туристических направлений для россиян, то Ассоциация туроператоров России поспешила заявить, что конкретно российских туристов ситуация с энергоснабжением на Кубе не затронула по причине наличия в отелях резервных генераторов.

Сколько времени может занять исправление последствий аварии, не уточняется. Ясно одно: отказоустойчивостью энергосистема Кубы не обладает. Это, конечно, не энергосистемы России, Украины и Беларуси, проектировавшиеся на случай атомной войны.

#энергетика #куба
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