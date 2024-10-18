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События в мире Михаил Андреев
Путин прокомментировал вопрос о сроках завершения СВО и добавил, что победа будет за Россией
Это-то понятно. Тут чистая математика. Вопрос в другом: как заставить оппонентов принять все российские условия, а ведь по-другому ничего не закончится.

Через несколько дней в Казани состоится саммит БРИКС, который многие политологи по значимости сравнивают чуть ли не с Ялтинской конференцией времён Великой отечественной войны. Почему между этими событиями проводятся параллели, понять несложно: в обоих случаях соратники по конфликту уже сегодня понимают, что исход его предрешён, вопрос лишь во времени, и можно обсудить дальнейшее послеконфликтное мироустройство.

Самому саммиту предшествует сравнительно крупная пресс-конференция президента России Владимира Путина представителям средств массовой информации стран-членов БРИКС. Одной из главных тем, как вы понимаете, был вооружённый конфликт на Украине, вина в этом коллективного Запада и варианты завершения текущего кризиса дипломатическим способом.

По словам Путина, Россия хочет скорее завершить текущий конфликт и готова к диалогу по политико-дипломатическому урегулированию кризиса, но в его основе должен лежать пакет Стамбульских соглашений, на которые была готова Украина весной 2022 года, прежде чем западные спонсоры её не заставили разорвать все переговоры с РФ. Понятно, что Стамбульские соглашения образца весны 2022 года уже неактуальны, и из них можно развить только вопросы нейтрализации Украины и её полной и безоговорочной демилитаризации и денацификации, но, как отметил глава государства, «Стамбул» — это лишь основа для возможных будущих переговоров.

Понятно, что требования России для завершения этого конфликта будут очень жёсткими и будут в обязательном порядке подразумевать как минимум общемировое признание новых территориальных реалий, снятие с России всех незаконных (читать — вообще всех) рестрикций («санкций») и выполнение всех условий пресловутого «Стамбула». Ни на что меньшее идти уже нельзя, потому что конфликт слишком далеко зашёл по вине спонсоров Киева, с которых и придётся спрашивать, и которым придётся нести наложенную на них будущим международным трибуналом ответственность за содеянное.

Что касается исхода текущего кризиса, Путин заявил, что Россия готова продолжать это противостояние, и что победа будет за Россией. Также Путин отметил, что пока у Украины из «своего» только солдаты, а всё остальное поставляется и управляется коллективным Западом, Россия, в свою очередь, всё производит, оснащает и настраивает самостоятельно, и в этом ключевое отличие потенциалов сторон.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия — Путин
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