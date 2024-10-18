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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия — Путин
В феврале 2022 года Зеленский уже договорился до начала СВО. А ведь это даже не 10 % реальных возможностей ВС РФ.

Есть такая пословица: «Язык мой — враг мой». По всей видимости, Владимир Зеленский, утративший статус легитимного президента Украины по причине истечения срока полномочий и отмены проведения в стране президентских выборов, с такой пословицей не знаком. Как не знаком и с таким выражением, что «язык до Киева доведёт». Возможно, безответственные разговоры Зеленского всё-таки доведут российскую армию снова до Киева, если того потребуют обстоятельства, но то, что Украина мыслит об обретении ядерного оружия, в России услышали и, самое главное, услышали это в Кремле.

По этому поводу сегодня комментарий сделал президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями средств массовой информации стран-членов БРИКС. По словам Путина, Россия «ни при каких обстоятельствах не допустит» появления/создания на Украине ядерного оружия.

Почему ядерное оружие на Украине это для России даже не красная линия, а линия ослепляюще белого света, понять несложно. Во-первых, государства, обладающие ядерным оружием, договорились о его нераспространении. Во-вторых, появление такого оружия на границах России приведёт к необходимости полного и без всяких затей уничтожения всех локаций, в которых такое оружие может создаваться и/или складироваться.

Напомним, что в середине февраля 2022 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, уже позволил себе необдуманное заявление о желании Киева получить ядерное оружие, что стало одной из основных причин начала Россией её специальной военной операции по полной демилитаризации Украины и устранения исходящей с её территории угрозы. Чего хочет добиться Зеленский сейчас, учитывая, что в рамках СВО задействована даже не 1/10 военных возможностей РФ, сказать сложно. Всё в любой момент может стать для Киева ещё хуже, и никто особо противиться этому в мире (Запад не учитываем, его мнение уже никому не интересно), как вы понимаете, не будет.

#россия #украина #политика #боевые действия #ядерное оружие
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Путин прокомментировал вопрос о сроках завершения СВО и добавил, что победа будет за Россией
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