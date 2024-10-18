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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стоимость золота на фоне глобальных геополитических перемен установила очередной рекорд
Драгоценный металл остаётся одним из самых действенных способов сохранить свои сбережения.

Испокон веков именно драгоценные металлы представляли собой эталонную стоимость чего бы то ни было. По этой причине драгметаллы не теряют в ценности и идеально дорожают в соответствии с глобальной и местной инфляцией, тем самым являясь отличным (помимо вложения в различные активы, разумеется) способом сохранения своих сбережений. Соответственно, ситуация остаётся актуальной и по сей день. Поскольку мы живём в период глобальных геополитических изменений, каких не было как минимум с Первой мировой войны, то и драгметаллы реагируют на эти изменения соответствующим образом.

Так, сегодня стоимость золота в очередной раз пробила новую вершину, установив новый мировой рекорд. Так, по итогам торгов на лондонской бирже сегодня стоимость одной тройской унции золота составила 2 727 долларов. Что до российского рынка, то официальный установленный сегодня Центробанком курс золота составляет 8 355,90 рублей за один грамм жёлтого благородного металла.

Скачкообразный рост стоимости золота произошёл в конце февраля—начале марта 2022 года, по абсолютно очевидным причинам. Затем ситуация стабилизировалась, но поскольку последствия западной экономической агрессии против России неизбежны, то примерно с конца 2022 года золото вновь перешло к резкому росту, который продолжается и по сей день. Для сравнения, в начале 2022 года золото можно было купить за 4400 рублей за один грамм. Так что те, кто прикупили золотишко тогда и не стали продавать его вплоть до сегодняшнего дня, по сути, вдвое увеличили свои накопления, при этом ничего не делая.

#финансы #экономика #золото
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