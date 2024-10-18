Испокон веков именно драгоценные металлы представляли собой эталонную стоимость чего бы то ни было. По этой причине драгметаллы не теряют в ценности и идеально дорожают в соответствии с глобальной и местной инфляцией, тем самым являясь отличным (помимо вложения в различные активы, разумеется) способом сохранения своих сбережений. Соответственно, ситуация остаётся актуальной и по сей день. Поскольку мы живём в период глобальных геополитических изменений, каких не было как минимум с Первой мировой войны, то и драгметаллы реагируют на эти изменения соответствующим образом.
Так, сегодня стоимость золота в очередной раз пробила новую вершину, установив новый мировой рекорд. Так, по итогам торгов на лондонской бирже сегодня стоимость одной тройской унции золота составила 2 727 долларов. Что до российского рынка, то официальный установленный сегодня Центробанком курс золота составляет 8 355,90 рублей за один грамм жёлтого благородного металла.
Скачкообразный рост стоимости золота произошёл в конце февраля—начале марта 2022 года, по абсолютно очевидным причинам. Затем ситуация стабилизировалась, но поскольку последствия западной экономической агрессии против России неизбежны, то примерно с конца 2022 года золото вновь перешло к резкому росту, который продолжается и по сей день. Для сравнения, в начале 2022 года золото можно было купить за 4400 рублей за один грамм. Так что те, кто прикупили золотишко тогда и не стали продавать его вплоть до сегодняшнего дня, по сути, вдвое увеличили свои накопления, при этом ничего не делая.