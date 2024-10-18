КНДР звонила, просила передать, что в первый раз слышит эту сказку.

Отказываясь признавать тот очевидный факт, что исход украинского кризиса предрешён, и Россия добилась этого самостоятельно, конфликтуя, по сути, с целой коалицией государств коллективного Запада не только в военном, но и в экономическом, политическом и информационном смыслах, официальный Киев пытается «размыть» полностью единоличные заслуги ВС РФ и приписать к ним кого-то со стороны. Поскольку приписать к этому конфликту на стороне России можно совсем небольшое количество государств, то выбор, как вы понимаете, очевиден.

Так, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России завершается подготовка одиннадцати тысяч северокорейских солдат с целью их участия в зоне боевых действий на Украине. Согласно якобы имеющимся у Буданова сведениям, эти бойцы готовы приступить к заданиям уже с 1 ноября.

Также Буданов добавил, что первый отряд (в плане численности это будет уже бригада) из 2 600 северокорейских воинов будет отправлен в Курскую область для её окончательной зачистки от присутствия ВСУ.

Здесь сразу следует отметить несколько фактов. С одной стороны, никаких доказательств этих заявлений Буданова нет и не будет. С другой стороны, Северной Корее, безусловно, необходим боевой опыт в рамках современного конфликта высокой интенсивности с применением всего спектра вооружений в условиях общевойскового боя, поэтому допустить, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно отправил в Россию часть своей армии, особенно, учитывая подписанный между Москвой и Пхеньяном недавно договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, вполне можно. России помощь Северной Кореи в плане личного состава, конечно, не требуется, но если рассуждать цинично и прагматично, то северокорейским солдатам не нужно платить по пять миллионов рублей разово и дополнительно по 200+ тысяч рублей ежемесячно, как приходится платить солдатам российским. Да и «лишними» бойцы никогда не будут: конфликт тяжёлый, изнурительный, и это прекрасно видно по черепашьей скорости продвижения ВС РФ.