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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии назвал Украину территорией, которая была спорной на протяжении веков
Какой ещё спорной? Кто-то не те учебники в школе изучал.

История Украины и России взаимосвязана, потому что столетиями это было одно и то же государство с полностью единой неразрывной культурой. Различные события, которые с точки зрения логики являются историческими ошибками, приводили к кратковременному созданию отдельной Украины, но впоследствии логика событий всё равно призывала к обратному объединению двух народов под одно начало.

Как вы понимаете, история России и уж тем более Украины в разных странах преподаётся и трактуется сильно по-разному. В частности, венгерское политическое руководство в лице премьер-министра Виктора Орбана называет Украину «территорией, которая веками была спорной». По словам Орбана, на Украине проживает большое количество русскоязычного населения, а сама страна практически всегда была частью России в той или иной её ипостаси.

Чего мы не понимаем в комментарии Орбана, так это заявления о вековой спорности территории Украины. Никакого спора не было: территория современной Украины входила в Российскую Империю, затем в СССР, который очень неслабо «прирезал» Украине чужие земли по итогу Великой отечественной войны на правах победителя.

Так что никаких споров здесь нет и быть не может: как уже отмечало российское политическое руководство на высшем уровне, за период существования Украины в составе СССР (России) она сильно приросла своими административными границами, и по-хорошему, выходя из состава СССР/России, должна была вернуть законному владельцу то, что он ей «прирезал». Но тогда современной постсоветской России, по понятным причинам, было не до территориальных разборок с «Ближним зарубежьем», в итоге мы имеем то, что имеем сейчас.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
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