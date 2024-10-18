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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западные спецслужбы выяснят, действительно ли Украина может и собирается создать ядерное оружие — Орбан
Хорошо безответственная болтовня Зеленского «зашла» в коллективном Западе, ничего не скажешь.

Ядерное оружие и его распространение — это, как вы прекрасно понимаете, совершенно справедливо очень болезненная тема для всех государств на планете. За разработку ядерного оружия странам сегодня впаивают беспрецедентные рестрикции («санкции»), объявляют эмбарго и всячески стараются затормозить экономическое и, как следствие, технологическое развитие, дабы не допустить реального появления у них атомной бомбы.

Логика в этом понятна: мир и без того крайне нестабилен, и только появления новых ядерных держав ему не хватает для полноты ощущений. Все государства со статусом великих или сверхдержав оценивают опасность ядерного оружия по существу, поскольку сами являются его обладателями. Чего не скажешь об инфантильных «элитах» в целом ряде стран, включая, например, Украину с её полностью оторванным от реальности политическим «руководством». Как мы помним, именно безответственная болтовня президента (тогда ещё легитимного) Украины Владимира Зеленского в середине февраля 2022 года о желании обрести ядерное оружие и стала одной из последних капель, приведших к принятию российским политическим руководством решения о начале на Украине специальной военной операции.

Будто бы не понимая последствий своих слов, Зеленский зачем-то решил возобновить ядерную риторику, чем вызвал непонимание в среде западных спонсоров Украины. После появления панических статей в западной прессе Офису Зеленского пришлось делать вид, будто таких заявлений никто не делал, и вообще Зеленского неправильно поняли, хотя сложно объяснить, как ещё можно понять предложение «Альтернативой вступлению в НАТО для Украины является обретение ядерного оружия».

И вот, евроскептики решили схватиться за данный информационный повод, чтобы с его помощью воздействовать не только на киевское политическое руководство, но и на сознание европейцев. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные спецслужбы уже работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины имеются планы по созданию ядерного оружия.

Также Орбан добавил, что, возможно, в процессе перевода в комментарий Зеленского закралась ошибка. Но от себя мы добавим, что нет: никакой ошибки не было, Зеленский действительно заявил, что ядерное оружие — это альтернатива вступлению в НАТО для Украины. Просто Зеленский забыл, что на дворе не февраль 2022-го, а конец 2024-го, когда исход текущего кризиса уже полностью предрешён и очевиден, и от назревающей катастрофы все, кто могут, хотят самоустраниться, дабы не отвечать впоследствии перед международным трибуналом за развязывание конфликта и препятствование его завершению. А трибунал такой быть обязательно должен.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия #венгрия #ядерное оружие
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