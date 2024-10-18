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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп возложил на Зеленского ответственность за начало текущего кризиса
Трампу лишь бы на кого-то что-то возложить. Сам вообще не при делах.

Как глава государства президент Украины Владимир Зеленский обязан защищать жизнь своих сограждан и целостность своей страны. Если для этого необходимо пойти на кажущееся сиюминутно позорным соглашение, то это нужно делать во имя спасения государства и его людей, а не пребывать в иллюзиях и воевать «до последнего», уничтожая тем самым государство и его генофонд.

Сейчас об этом говорить уже бесконечно поздно: фарш невозможно провернуть назад, что сделано, то сделано. Украина никогда не оклемается после текущего кризиса, по этому поводу ни у кого не должно быть никаких иллюзий, и виноват в произошедшем не только коллективный Запад, который шантажировал, подкупал или давил на иные низменные инстинкты киевского политического руководства с целью его отхода от переговоров с Москвой, но и в первую очередь сам Зеленский, который мог остановить кризис, но не стал, слишком поверив в себя и в «партнёров».

И вот, кандидат в президенты США Дональд Трамп в рамках подкаста PBD возложил на Зеленского ответственность за текущий кризис, заявив, что в его обязанность входил недопуск вооружённого столкновения как такового. Также, по словам Трампа, Зеленский является великолепным купцом, поскольку постоянно уезжает из Запада с деньгами и оружием — таких беспрецедентных сумм и масштабов поставок раньше, полагает Трамп, не было.

Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта и в том, что в его результате Украина больше не Украина. Сам конфликт Трамп назвал проигрышной (имеется в виду для Киева) войной, и в этом с кандидатом в президенты США невозможно не согласиться.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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