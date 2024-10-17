Это на 60 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Когда отечественные автомобилисты постоянно подмечают бесконечно растущие цены на автомобили, то они почему-то опускают тот простой факт, что машины покупают и за такие деньги, и именно поэтому они столько стоят. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с отчётом «Автомаркетолога» относительно масштабов российского рынка автомобилей.

Так, выяснилось, что за 9 полных месяцев 2024 года в России было продано 1 162 277 новых автомобилей, из которых на автомобили класса SUV (кроссоверы и внедорожники) приходится 68 % всех продаж. На втором месте по популярности автомобили бюджетных (B и B+) сегментов с 13 и 9 % соответственно, затем с большим отставанием идут автомобили класса С c 4 % продаж, ну и все остальные находятся на уровне статистической погрешности.

При этом необходимо понимать, что указанный в статистике класс SUV, по-хорошему, тоже надо было разделять на классы B, B+, C, D и J, потому что одно дело покупать бюджетненький Geely Atlas, и совсем другое — BMW X5M 2024 модельного года, особенно в обход незаконных рестрикций («санкций»).

В целом из этой статистики следует одно важное заключение: российский автомобильный рынок стремительно восстанавливается — рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 60 %. Понятно, что подавляющее большинство новых автомобилей теперь это разномастные «китайцы» по бешеным ценам, но такова правда жизни. Столь же суровая правда жизни заключается в том, что китайские машины по таким ценам вообще-то покупают. Ничего позитивного в этом, конечно, нет, но факт остаётся фактом, а статистика — вещь упрямая, и её необходимо вспоминать в следующий раз, когда, глядя на цены, глаза в очередной раз полезут на лоб.