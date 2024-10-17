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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bild: Украина способна за несколько недель создать ядерное оружие
Интересно. За 3 года не была способна, а за несколько недель сможет. Кажется, кто-то пытается сбросить Украину со своих горбов, создав образ неадекватного государства, которое опасно поддерживать дальше.

В последний раз разговоры киевского политического руководства о желании заполучить ядерное оружие закончились для Украины большой трагедией, восстановиться после которой страна уже никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет. Не берёмся судить, что происходит в голове утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского и его команды, но выступая в Евросовете он, будто забыв (или никогда их и не понимая) причины начала Россией её специальной военной операции, назвал получение ядерного оружия альтернативой вступлению Украины в НАТО.

И вот, развить эту тему (мы ещё поделимся своим мнением, зачем западному обывателю вбивают в головы заведомо фантастические идеи) решил немецкий таблоид Bild со ссылкой на «анонимный источник», знакомый с положением дел на Украине. Как передаёт Bild со ссылкой на этот источник, у Украины якобы имеются и материалы, и компетенции для создания ядерного оружия, и если будет принято соответствующее решение, то это оружие якобы может появиться всего за несколько недель.

Бытует мнение, что кто-то переиграл в компьютерные игры и не понимает, что такое ядерное оружие, как оно создаётся и как оно работает. На всякий случай напомним, что для этого необходимо не просто желание, а колоссальные и непомерно дорогие в реалиях Украины технологии и оборудование, а также специалисты, которые ещё не успели сбежать за границу. Не говоря уже о том, что в состоянии вооружённого конфликта, когда вся территория Украины простреливается российскими ракетами, то есть, при необходимости цеха по производству ядерного оружия будут в мгновение ока «накрыты», это делать в принципе нереально. Вероятно, Киев задумывает создать «грязную» бомбу: для этого действительно у Украины есть материалы, да и в производстве такое оружие максимально примитивно.

Теперь самое интересное. Зачем Bild форсирует эту тему? Вряд ли кто-то, кто ещё дружит с логикой и обладает критическим мышлением, поверит в то, что Украина за несколько недель сделает то, чего не смогла сделать за десятилетия. Бытует мнение, что коллективный Запад хочет отстраниться от неизбежного всем очевидного финала украинского кризиса, и сейчас конструирует вокруг Украины различные небылицы, призванные создать в сознании западного общества тождество «Украина = неадекватность, и поддерживать её дальше просто опасно», дабы с минимальными политическими издержками сбросить Киев со своих и без того исхудавших шей. Глядя на заявления отдельных оторванных от реальности западных функционеров может показаться, что такой сценарий невозможен, но давайте смотреть правде в глаза: суровая действительность неизбежно рано или поздно рухнет на головы западных политиков, и сделать с этим там ничего не смогут. Да и никакого единства мнений относительно текущего кризиса в помине нет ни в ЕС, ни в НАТО. Так что всякое может быть.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #ядерное оружие
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Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению в НАТО является появление у Украины ядерного оружия
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