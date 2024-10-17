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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению в НАТО является появление у Украины ядерного оружия
В феврале 2022 года Зеленский похожим заявлением договорился до того, что происходит сейчас.

В потоке геополитической информации, которая окружает нас с февраля 2022 года, можно было легко упустить тот немаловажный момент, что, выступая в Мюнхене на конференции по безопасности перед самым началом российской специальной военной операции, тогда ещё легитимный президент Украины Владимир Зеленский позволил себе заявить о стремлении Киева к обретению ядерного оружия (то ядерное оружие, которое осталось на её территории после распада СССР/России, всё-таки фактически никаким украинским не было, а было советским/российским). Тогда присутствующие в зале инфантильные представители западного политического класса ещё догадались поаплодировать Зеленскому, не понимая, по всей видимости, что они только что услышали.

Зато это прекрасно поняли в Москве, что стало одним из спусковых крючков для начала боевых действий на территории Украины, исход которых на сегодняшний день уже предрешён и изменить ход событий ничто уже не может — их (события) можно только затянуть.

По всей видимости, о том, что говорил в феврале 2022 года, забыл и сам Зеленский, поскольку сегодня он выдал, что единственной рабочей альтернативой вступлению Украины в НАТО является только обретение страной ядерного оружия. В представлении Зеленского, если бы у Украины было ядерное оружие, то она бы сегодня была в безопасности.

Весьма сомнительное умозаключение, мы должны заметить, поскольку история сослагательного наклонения не терпит. Никто оставлять Украине ядерное оружие не собирался, и обрести его ей также никто не позволит. Как не позволит и вступить в Североатлантический альянс, как бы не заявляли об обратном западные политические функционеры, которые лишь используют Украину как инструмент в конфронтации с Россией, и грамотно дёргают натовской «морковкой» перед носом Киева.

Как уже отмечалось неоднократно, альтернатива у Киева есть: принять все требования России и безоговорочно их выполнить. Это нужно в первую и последнюю очередь самой Украине, иначе те же требования будут навязаны окончательно силовым способом, и тогда никакого торга уже не будет и в помине.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #ядерное оружие
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