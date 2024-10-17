Назвали их IGLA. По аналогии с ПЗРК «Игла», очевидно.

О влиянии беспилотников в современном вооружённом конфликте написано уже столько статей и трактатов, что в очередной раз об этом напоминать уже даже как-то неловко. Тем не менее, беспилотные технологии развиваются, а вместе с ними развиваются и способы противодействия им. Поскольку радиоэлектронная борьба постоянно теряет эффективность по причине адаптации технологий, то наиболее действенным способом перехвата дронов остаётся старый добрый физический. Проще говоря, уничтожение дрона тем или иным средством поражения.

И вот, сегодня госкорпорация «Ростех» на выставке ORЁLEXPO в Москве впервые представила противодроновые патроны IGLA для ружей серии LEX. Как отмечает производитель, патроны относятся к боеприпасам специального назначения и способны поражать малоразмерные БПЛА.

Принцип действия следующий: в патрон заряжена дробь, которая за счёт высокой кинетической энергии «прошивает» пластиковые и даже металлические элементы беспилотника. Выпускаются в четырёх видах: LEX 30 (дальность поражения до 30 метров), LEX 50 (дальность поражения до 50 метров), IGLA LEX Tracer (трассирующие) и IGLA LEX 100 (заряжены сверхтвёрдой дробью, способной поражать беспилотник на расстоянии до 100 метров).