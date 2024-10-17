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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-главком ВСУ Залужный назвал «практически невозможным» выход Украины из затяжного конфликта с Россией
Но правильных выводов пока так и не сделано: во всём, дескать, виноват Запад.

Несмотря на то, что потенциалы России и Украины даже со всем поддерживающим её коллективным Западом совершенно несопоставимы в пользу первой, политическое руководство в Киеве предпочитает жить в приятных иллюзиях, фантазировать на тему «победы» и даже строить соответствующие «планы», колеся с ними по основным западным столицам.

По сути, перед нами полный отрыв от реальности, однако не все видят мир через столь плотный розовый фильтр, как это делают функционеры в Киеве. Наиболее реалистично на ситуацию смотрят кадровые военные, прекрасно понимающие, что такое военная математика, логистика, потенциалы и уровень управления. Возможно, именно поэтому экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что для Украины «практически невозможно» будет выйти из текущего затяжного конфликта с Россией.

Несмотря на то, что эта логика действительно справедлива, выводы Залужный всё-таки делает неправильные. Так, по словам экс-главкома ВСУ, причина текущего положения Украины кроется в недостаточном количестве предоставленной Западом военной техники и вооружений к «контрнаступлению» 2023 года, что привело к переходу конфликта в состояние изнурительной позиционной войны, в которой у России не просто имеется преимущество, но и которая постоянно наращивает свои силы и возможности.

Мы сейчас не будем объяснять господину Залужному, что коллективный Запад для «контрнаступления» 2023 года предоставил даже больше оружия и техники, чем Залужный сам просил. Проблема не в этом. Проблема в полном непонимании разности потенциалов и бездарном расходовании собственных резервов на многочисленные PR-акции вроде «контрнаступа» и вторжения в Курскую область. В обоих случаях ВСУ потерпели сокрушительные поражения с циклопическими потерями в бесценной дефицитной даже для Запада технике и личном составе. Россия с самого начала предлагала мир на условиях выполнения требований Москвы, но Киев это предложение не принимал. Теперь будет не просто мир на условиях Москвы, а полный снос прежнего миропорядка. Так бывает, если неправильно оценивать свои возможности и играть ва-банк.

#россия #украина #политика #боевые действия
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