Утративший легитимность президент Украины, похоже, не понял, что изначально именно это желание коллективного Запада и стало причиной начала специальной военной операции.

Вчера утром исполняющий обязанности президента Украины в связи с утратой своей легитимности по причине истечения срока полномочий и отмены проведения выборов Владимир Зеленский наконец-то озвучил перед украинским парламентом — Верховной Радой — свой «план победы» над Россией. Заострять внимание на этом потоке фантазий мы не будем, а просто отметим, что отрыв Зеленского от объективной реальности уже запределен, что свидетельствует из его сегодняшнего дополнения к одному из пунктов «плана».

Сами посудите. Речь идёт о пункте, подразумевающем размещение на Украине неядерного «пакета сдерживания», который, дескать, впредь пресечёт любые попытки России «вторгнуться» на территорию Украины. В подробности тогда Зеленский вдаваться не стал, видимо, чтобы оставить данную информацию на сегодняшний день, дабы было, что нового озвучить в рамках заседания Евросовета.

И вот, как и следовало ожидать, речь в «пакете сдерживания» идёт о размещении на территории Украины ударных ракетных систем, направленных против России. Если для вас это словосочетание кажется знакомым, то неспроста: именно активное военное освоение территории Украины Североатлантическим альянсом (читать — США) с перспективой размещения ударных систем и стало причиной начала Россией её специальной военной операции по полной демилитаризации Украины и искоренения исходящей с её стороны угрозы безопасности РФ.

Проще говоря, получается, что Зеленский не просто не сделал ни одного правильного вывода из всего, что произошло с Украиной за последние без малого три года, так ещё и продолжает форсировать кризис, вынуждая Россию вести боевые действия до тех пор, пока все требования Москвы не будут приняты, выполнены и зафиксированы, что называется, в камне. Не знаем, на каком основании Зеленский считает, что у Украины и поддерживающего её Запада есть хоть малейший шанс на исполнение своих фантастических условий, но одно совершенно точно: расплачиваются за фантазии киевского политического руководства простые украинцы, а также европейцы, уровень жизни которых стремительно снижается по причине утраты российского рынка сбыта и, в особенности, из-за утраты российских энергоресурсов.

Как уже отмечалось неоднократно, реального выбора у Украины нет: либо продолжать вести саморазрушительную политику, которая ведётся сейчас, либо принимать все до единого требования России, и иметь шанс хотя бы на частичное сохранение собственной государственности. Все возможности для политико-дипломатического урегулирования Киев намеренно и осознанно срывал, в результате ситуация теперь такая, какая она есть.