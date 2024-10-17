Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский выступил за размещение на Украине западных ракетных ударных систем
Утративший легитимность президент Украины, похоже, не понял, что изначально именно это желание коллективного Запада и стало причиной начала специальной военной операции.

Вчера утром исполняющий обязанности президента Украины в связи с утратой своей легитимности по причине истечения срока полномочий и отмены проведения выборов Владимир Зеленский наконец-то озвучил перед украинским парламентом — Верховной Радой — свой «план победы» над Россией. Заострять внимание на этом потоке фантазий мы не будем, а просто отметим, что отрыв Зеленского от объективной реальности уже запределен, что свидетельствует из его сегодняшнего дополнения к одному из пунктов «плана».

Сами посудите. Речь идёт о пункте, подразумевающем размещение на Украине неядерного «пакета сдерживания», который, дескать, впредь пресечёт любые попытки России «вторгнуться» на территорию Украины. В подробности тогда Зеленский вдаваться не стал, видимо, чтобы оставить данную информацию на сегодняшний день, дабы было, что нового озвучить в рамках заседания Евросовета.

И вот, как и следовало ожидать, речь в «пакете сдерживания» идёт о размещении на территории Украины ударных ракетных систем, направленных против России. Если для вас это словосочетание кажется знакомым, то неспроста: именно активное военное освоение территории Украины Североатлантическим альянсом (читать — США) с перспективой размещения ударных систем и стало причиной начала Россией её специальной военной операции по полной демилитаризации Украины и искоренения исходящей с её стороны угрозы безопасности РФ.

Проще говоря, получается, что Зеленский не просто не сделал ни одного правильного вывода из всего, что произошло с Украиной за последние без малого три года, так ещё и продолжает форсировать кризис, вынуждая Россию вести боевые действия до тех пор, пока все требования Москвы не будут приняты, выполнены и зафиксированы, что называется, в камне. Не знаем, на каком основании Зеленский считает, что у Украины и поддерживающего её Запада есть хоть малейший шанс на исполнение своих фантастических условий, но одно совершенно точно: расплачиваются за фантазии киевского политического руководства простые украинцы, а также европейцы, уровень жизни которых стремительно снижается по причине утраты российского рынка сбыта и, в особенности, из-за утраты российских энергоресурсов.

Как уже отмечалось неоднократно, реального выбора у Украины нет: либо продолжать вести саморазрушительную политику, которая ведётся сейчас, либо принимать все до единого требования России, и иметь шанс хотя бы на частичное сохранение собственной государственности. Все возможности для политико-дипломатического урегулирования Киев намеренно и осознанно срывал, в результате ситуация теперь такая, какая она есть.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
В России вновь участились случаи телефонного мошенничества из украинских колл-центров
Северная Корея полностью разорвала всё сухопутное сообщение с Южной Кореей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
60
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
2
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
22
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
31
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
12
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
19
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
26

Сейчас обсуждают

Алексей Соловьев
15:05
Боится куртка сдавать позиции в среднем сегменте. Как бы не кичились топами, основные денежки приносит 60/70 серия, а там АМД навязывает борьбу. А ещё лучше чтобы топов 80/90 не было вовсе, может тогд...
RTX 5070 и RTX 5070 Ti появятся в феврале 2025 года, а RTX 5060 — в марте
lighteon
14:53
https://www.anandtech.com/show/21126/amd-reduces-ongoing-driver-support-for-polaris-and-vega-gpus Эта статья и есть первопричина по которой я отдал предпочтение драйверу 23.8.2 и пользуюсь только им....
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
Китя
14:47
Где 4090 30 фпс. то 6700XT выдаст 0 фпс.
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Руслан Знамов
14:45
БГ3 без проблем у меня смогла. Или Вы про игры которые на 4090 30 фпс с длсс ? )))
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Руслан Знамов
14:44
Между фулл хд и 2к разница на глаз прям ой как видна, между 2к и 4к разница уже не так чтобы и видна. Насчёт дороговизны железа для 4к, а это смотря какие игры играть ...
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Алексей Рагозин
14:36
Делай ей даунвольт. Ограничивай максимальную частоту и шей тайминги на памяти. - 30% Жора при той же производительности. Или можешь жор оставить и +15% скорости.
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
Lexagon
14:36
И об этом можно было узнать ещё в феврале текущего года.
Apple потратила 10 млрд долларов на заброшенный проект своего электромобиля
Алексей Рагозин
14:35
560 в 1,5 раза медленнее
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
Eppius
14:35
И....обломилась. Даже ИИ на 100 тысяч гпу не смог помочь
Apple совместно с китайской BYD работала над аккумулятором для электромобиля с большим запасом хода
Руслан Знамов
14:35
Наркота и терроризм только в Дискорде значит были. Нуну ...
TSMC рассчитывает увеличить выручку на 30% в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем