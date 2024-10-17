Решить проблему можно только полным обесточиванием Украины. Просто и без затей.

История мошеннических обзвонов граждан России с территории Украины насчитывает уже много лет. Наиболее серьёзная активизация этих мошенников, по понятным причинам, произошла в феврале 2022 года, и с тех пор обзвоны не прекращаются, в результате чего непредусмотрительные и наивные граждане России, преимущественно пенсионеры, в общей сложности потеряли баснословные суммы денег, которые затем шли на закупку оборудования и экипировки для вооружённых сил Украины.

По мере «выноса» энергосистемы Украины и обесточивания крупных и не только городов активность телефонных мошенников снижалась, но на этой неделе стали поступать жалобы на то, что процессы обзвона возобновились с новой силой. Звонящие пользуются расположенными на территории России узлами связи с «левыми» SIM-картами, за счёт которых обеспечивается видимость российского телефонного кода и усыпляется бдительность потенциальной жертвы.

Мошенники представляются самыми разными работниками — то операторами «Почты России», которым очень срочно нужно переслать вам «заказное письмо», то службой безопасности того или иного банка, в котором у вас имеется счёт/счета, то полицией, то Федеральной налоговой службой. Список можно продолжать бесконечно, но обычно используются наиболее популярные и, с точки зрения мошенника, правдоподобные в данной ситуации организации.

В общем, нужно быть крайне бдительными (проведите ликбез со своими родителями и, в особенности, с бабушками/дедушками) и понимать, что никто не будет обзванивать вас из вышеуказанных организаций, и уж тем более не будет просить назвать вам пароль восстановления доступа к порталу «Госуслуг». Предварительно таких ребят можно проверять, задавая вопрос: «Чья Херсонская/Запорожская область?» (к вопросу «Чей Крым?» они привыкли). Если начнётся увиливание, то можно смело прекращать разговор, ну или продолжить его, издеваясь над мошенником, если, конечно, у вас есть время и желание поднять себе настроение.

Как уже отмечалось, падение активности телефонных мошенников с Украины пропорционально повреждениям энергосистемы страны. Соответственно, если российское политическое руководство хочет обезопасить своих граждан от мошенничества, то массированные удары по объектам генерации и распределения электроэнергии на Украине нужно не просто возобновлять, а многократно усиливать.