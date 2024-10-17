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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Яндекс» выводит на трассу М-4 «Дон» беспилотные грузовики
Дальнобойщикам волноваться пока рано, но вектор развития здесь понятен.

Компания «Яндекс» начала тестирование беспилотных грузоперевозок по трассе М-4 «Дон», доставляя заказы «Яндекс Маркета» из Москвы в Тулу. Пока рейсы осуществляются только днём, но до конца года планируется запуск круглосуточного движения в обоих направлениях. Для перевозок используется грузовик на базе китайского Shacman X6000, оборудованный системой автономного вождения, которую «Яндекс» разрабатывает с 2017 года и уже испытывает в Москве, Иннополисе и Сочи.

Главная цель текущего этапа — обучение нейросетей на реальных данных, чтобы в будущем грузовики могли передвигаться полностью автономно, без водителя-испытателя. В «Яндексе» считают, что беспилотный транспорт поможет решить проблему дефицита водителей, повысить эффективность и безопасность грузоперевозок. В долгосрочной перспективе подобные системы способны радикально изменить логистику, предлагая более гибкий и экономичный подход к доставке товаров.

Переход к массовому использованию беспилотников потребует развития дорожной инфраструктуры. Необходимы единые стандарты цифровых карт, а также правовое регулирование вопросов ответственности при ДТП, чего пока нет. Кроме того, не все дороги оборудованы для распознавания беспилотниками дорожных знаков и других участников движения, отмечает Андрей Скатин, гендиректор «Смарттурботех».

Сейчас беспилотные автомобили могут передвигаться по дорогам общего пользования только в рамках экспериментально-правовых режимов (ЭПР), разрешающих обход действующих нормативов на определённых участках дорог. В конце 2022 года правительство расширило действие ЭПР на 38 регионов, закладывая основу для будущего регулирования отрасли.

Опыт «Яндекса» — не единственный в России. Минтранс запустил аналогичный проект на трассе М-11 «Нева», где к концу 2024 года будет работать парк из 43 беспилотных грузовиков, а в 2025 году — из 93. В этом проекте участвуют «Яндекс», «Камаз», «Старлайн» и Sberautotech. Wildberries также тестирует беспилотные грузоперевозки на М-11 и планирует расширить свой парк.

Однако говорить о формировании рынка беспилотных грузоперевозок пока рано. Дмитрий Корначев, директор консорциума в сфере автомобильной электроники, считает, что для этого необходимы устойчивые бизнес-цепочки, чёткое ценообразование и конкурентная среда. По его мнению, это произойдёт ближе к 2027 году. Проект «Яндекса» он называет в большей степени имиджевым, но отмечает рациональность выбора магистральных перевозок. На трассах беспилотникам проще ориентироваться, чем в городах со сложным движением и возможными проблемами со спутниковой навигацией.

#яндекс #грузовики #беспилотные грузовики
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