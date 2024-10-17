А если Россия выставит вам ядерный ультиматум, что делать будете? Рассчитывать на помощь США?

Как мы уже много раз отмечали, в странах коллективного Запада наблюдается тотальный отрыв элит от реальности в мире. В их представлении на дворе до сих пор благословенные для Запада 1990-е, тогда как объективная действительность уже многократно изменилась, причём сильно не в пользу Запада.

Отражением этой жизни в иллюзиях является лидер немецкой партии ХДС и по совместительству кандидат на должность федерального канцлера Германии Фридрих Мерц, который заявил, что России необходимо выдвинуть «ультиматум» на 24 часа, требуя прекращения боевых действий на территории, которую Германия до сих пор по собственной неблагоразумности считает территорией Украины.

Согласно призыву Мерца, неисполнение Россией этого «ультиматума» должно привести к снятию Германией ограничений на применение Киевом немецкого оружия по территории России и к передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Поскольку в Бундестаге никто Мерца не одёрнул и не заставил замолчать, ведь он, по сути, призывает к прямой войне Германии с Россией, а соответствующие войны для Германии всегда плохо заканчивались, и в этот раз, учитывая тотальнейший дисбаланс в силах, закончится для Германии полной трагедией, то одёргивать его придётся нам. Напомним господину Мерцу, что Россия на высшем политическом уровне обозначила «разрешение» Запада на применение Украиной своих дальнобойных ракет вглубь российской территории как прямое вступление соответствующих государств в текущий вооружённый конфликт на стороне Киева. Со всеми вытекающими для этих западных стран тяжелейшими последствиями.

Наконец, следует помнить, что ультиматумы — это право заведомо победившей и многократно более мощной стороны. То есть, это именно Россия должна выдвигать Западу ультиматумы о прекращении своего участия в финансировании Украины, но пока к таким мерам не прибегает. В каком же статусе Германию видит герр Мерц, мы, понятное дело, не знаем, но реальность такова, что Германия не имеет ни серьёзных вооружённых сил, ни резервов, а также вырастила крайне миролюбивое население, которое отнюдь не стремится вступать в армию, чтобы затем устраивать очередной «Дранг нах Остен» с очевидными последствиями. Немецким гражданам остаётся надеяться на то, что к власти в 2025 году придут вменяемые люди, которые будут заботиться об интересах Германии, а не об интересах глобалистских трансатлантических «элит». В противном случае страшной жизненной правды не избежать.