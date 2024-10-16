Если на российских условиях, а других быть не может, то да, его можно завершить по щелчку пальцев.

Украинский кризис невыгоден ни одной из сторон конфликта. Россия теряет рынки сбыта и создаёт пусть и бесконечно ложный, но всё же повод для Запада отдалиться от неё, Украина уничтожается во всех смыслах, Европа лишилась российского рынка и российских ресурсов, США теряют гегемонию. Как говорится, этот конфликт никому был не нужен, и именно поэтому он случился, и виной тому инфантилизм коллективно-западных политических функционеров.

Но и он, при всей его кажущейся бесконечности, рано или поздно закончится. Причём премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что это произойдёт, скорее, рано, чем поздно. Так, по мнению Фицо, сейчас очень высока вероятность завершения конфликта на Украине в короткие сроки.

Что понимать под «короткими сроками», впрочем, осталось без уточнения, равно как без уточнения осталось и то, на каких условиях этот конфликт будет завершён. Москва уже не раз официально заявляла, что не приемлет никакого иного варианта исхода данного кризиса, кроме его завершения полностью на своих условиях. А они крайне жёсткие и по отношению к Украине, и по отношению к коллективному Западу.

Впрочем, на данном этапе все стороны конфликта находятся на разных концах переговорной «вилки», с поправкой разве что на то, что Россия может претендовать на свои условия, поскольку при необходимости добьётся их силой. Украина же даже при всей беспрецедентной западной поддержке ни о чём подобном даже мечтать не может. Собственно, от этого и надо будет плясать, и ни в коем случае не поддаваться на какие-то «компромиссы». Компромиссов России за последние 40 лет уже хватило с избытком: собственно, всё, что сейчас происходит, это как раз последствия бесхребетной политики СССР/России периода 1980-х — середины 2000-х.