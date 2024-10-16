Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии считает, что близится завершение украинского кризиса
Если на российских условиях, а других быть не может, то да, его можно завершить по щелчку пальцев.

Украинский кризис невыгоден ни одной из сторон конфликта. Россия теряет рынки сбыта и создаёт пусть и бесконечно ложный, но всё же повод для Запада отдалиться от неё, Украина уничтожается во всех смыслах, Европа лишилась российского рынка и российских ресурсов, США теряют гегемонию. Как говорится, этот конфликт никому был не нужен, и именно поэтому он случился, и виной тому инфантилизм коллективно-западных политических функционеров.

Но и он, при всей его кажущейся бесконечности, рано или поздно закончится. Причём премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что это произойдёт, скорее, рано, чем поздно. Так, по мнению Фицо, сейчас очень высока вероятность завершения конфликта на Украине в короткие сроки.

Что понимать под «короткими сроками», впрочем, осталось без уточнения, равно как без уточнения осталось и то, на каких условиях этот конфликт будет завершён. Москва уже не раз официально заявляла, что не приемлет никакого иного варианта исхода данного кризиса, кроме его завершения полностью на своих условиях. А они крайне жёсткие и по отношению к Украине, и по отношению к коллективному Западу.

Впрочем, на данном этапе все стороны конфликта находятся на разных концах переговорной «вилки», с поправкой разве что на то, что Россия может претендовать на свои условия, поскольку при необходимости добьётся их силой. Украина же даже при всей беспрецедентной западной поддержке ни о чём подобном даже мечтать не может. Собственно, от этого и надо будет плясать, и ни в коем случае не поддаваться на какие-то «компромиссы». Компромиссов России за последние 40 лет уже хватило с избытком: собственно, всё, что сейчас происходит, это как раз последствия бесхребетной политики СССР/России периода 1980-х — середины 2000-х.

#россия #украина #политика #боевые действия #словакия
+
Написать комментарий (0)
Шольц заявил о готовности обсуждать с Путиным урегулирование украинского кризиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
107
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
52
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
24
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
6
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
17
Первые впечатления от закрытого бета-теста шутера Strinova на ПК — анимешный 3D-шутер с 2D-геймплеем
+

Сейчас обсуждают

Дед Мороз
20:28
Комментарии пишут люди продолжающие делать уаз и ниву...
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
Nvidia&Intel Hater
20:28
Ты рассуждаешь как завзятый пациент психушки.хоть обпритирайся,ты никогда не выведешь в идеал (даже на спец оборудовании даже пусть микронный допуск будет .воздух попадет частично ,на этом все.Такие б...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Роман Холод
20:25
Всем диванным автоэкспертам. Вам не нравится ВАЗ? Берите INFINITI Че? Дорого, не по карману? Но там же так много наворотов, и такая она современная. Так вот, к чему же я..... ВАЗ таков по тому, чт...
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
seebox
20:23
Да 15ть лет выпуская рено логан в кузове универсал о какой тут конкуренции говорим? - тут три варианта : 1 воровство (хищение средств на развитие производство) 2 искусственная целеноправленая деграда...
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
Nvidia&Intel Hater
20:20
эт с чего ты взял что на 6 гигов ??нет это именно на 8 ,о какой ти речь если у тебя даже 1070ти еле еле обходит.У 6 гиговой там вообще дно донное и на 1440 там было бы ниже дна
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
Gambare Senpai
20:18
Типичные рассуждения безграмотного сопливого школьника ) Ты не понимаешь что такое притирка и как это работает. На этом мои полномочия всё...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
REY_B_
20:17
Конкуренция, это хорошо. Она обнуляет прибыли капиталистов. В итоге останется только тот, кто предложит действительно стоящий продукт, за который люди сами готовы платить деньги. А вот Вы за что готов...
Глава Nvidia восхищён достижением компании Маска xAI, создавшей кластер из 100 000 GPU за 19 дней
MriS
20:16
Я деку олед на 11ой Винде юзаю. Steam OS сразу снес,тк дичь какая-то для игр и других повседневных задач ))
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
Семен Семёнович
20:12
Кря кря... Пруфы где?
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
Роман Косяков
20:01
Не ведись на провокации. Такие люди в любых комментариях срут одно и тоже
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем