Это хорошо, но вопрос в другом: Путин что бы то ни было обсуждать с Шольцем готов? И есть ли в этом хоть минимальный смысл?

Как только ситуация на поле боя с точки зрения Украины и финансирующего её коллективного Запада становится не просто критической, а катастрофической без малейшей возможности её исправления, отдельные западные политические функционеры сразу же вспоминают про то, что, оказывается, можно и диалог вести с оппонентом, а не пытаться заставить всех поверить в сказку о победе над ним.

В частности, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что «мирная конференция» в Швейцарии показала необходимость присутствия России при реализации мирного процесса, и что он готов разговаривать с президентом России по вопросу урегулирования украинского кризиса.

На самом деле, здесь всё будет зависеть от воли Москвы. Обсуждать что бы то ни было с Олафом Шольцем, если говорить прямо, совершенно бессмысленно, потому что Шольц не может проводить самостоятельную политику и не является представителем суверенного государства. Обсуждаться украинский кризис будет напрямую между Москвой и Вашингтоном, и да — без участия Киева. А уж нравится ему такой расклад или не нравится — вопрос десятой важности; своё право на принятие решений Киев утратил, так что теперь за него будут решать другие.

Условия окончания украинского кризиса уже озвучивались Кремлём: полное прекращение поставок западных вооружений Киеву, демилитаризация, денацификация и нейтрализация Украины, безоговорочное признание новых территориальных реалий на международном уровне, снятие незаконных (всех) рестрикций («санкций») с России, выплата компенсаций и репараций за ущерб, нанесённый РФ незаконными рестрикциями и западным оружием соответственно. И это, что называется, программа минимум.