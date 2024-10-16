Дело нужное. Даже стратегически важное.

До недавнего времени, а в масштабах истории и вовсе мгновение назад, Россия закупала всю мало-мальски технологичную продукцию на Западе. Абсурдность этой ситуации очевидна, но почему всё складывалось именно так, и почему для осознания факта творившегося беспредела вкупе с необходимостью ударными темпами индустриализироваться нужно было дойти до серьёзнейшего конфликта с коллективным Западом, вопрос, который ещё будет задаваться по итогам разбора полётов, проводившихся последние лет 20. Тем не менее, исправление ситуации идёт, о чём свидетельствуют постоянно открывающиеся новые производственные площадки в разных регионах России.

Так, сегодня стало известно, что в Нижегородской области организовано и налажено производство присадок и суперконцентратов для специальных и технических жидкостей. Речь идёт о достаточно компактном производстве на территории предприятия «Синтез ОКА», которое сможет выпускать примерно 15 000 тонн присадок и суперконцентратов в год.

Речь идёт, в частности, об антикоррозионных концентратах, присадках к охлаждающим жидкостям (антифризам) по собственной рецептуре компании, незамерзающих теплоносителях, а также противообледенительных жидкостях, которыми обрабатывают самолёты в холодное время года. То есть предприятие можно без всяких натяжек назвать стратегически важным.