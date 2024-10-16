Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве за год почти вдвое увеличилось производство высокотехнологичной продукции
Что вполне естественно, учитывая, что другого выхода больше нет.

Многие скептики по привычке ухмыляются, когда слышат словосочетание «новая индустриализация» по отношению к России. Происходит это от непонимания процессов и нежелания разбираться в происходящем. А реальность такова, что в условиях, когда коллективный Запад объявил России, по сути, экономическую войну, не осталось другого выхода, как ударными темпами восстанавливать компетенции в ранее утраченных отраслях промышленности, и многократно наращивать усилия в её сохранившихся отраслях.

Так, например, сегодня на портале мэра Москвы появилась новость, гласящая о том, что с января по август 2024 года в столице на 96 % (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) увеличилось производство такой высокотехнологичной продукции, как компьютеры, электронные и оптические изделия. Как отмечается, столь стремительный рост стал возможен за счёт колоссальной поддержки, оказываемой Москвой при открытии новых промышленных предприятий. В перечень этой поддержки входит, в частности, возможность локализации производства в особой экономической зоне «Технополис Москва», возможность привлечения льготного инвестиционного кредита или же символической (в сути — бесплатной) аренды территории для строительства предприятия.

Всё это, как видим, приносит свои плоды. Вопрос пока заключается в том, какого уровня локализации достигло это высокотехнологичное производство. Выпускать компьютеры — это, конечно, замечательно, но только не в ситуации, когда вся его «начинка» является импортной.

#россия #экономика #промышленность #москва #индустриализация
+
Написать комментарий (0)
Зеленский заявил, что Украина воюет с Россией, Ираном и КНДР
«АвтоВАЗ» выпустил более «доступный» вариант Lada Vesta с АКПП
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
68
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
12
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
52
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
17
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
16
Первые впечатления от закрытого бета-теста шутера Strinova на ПК — анимешный 3D-шутер с 2D-геймплеем
+

Сейчас обсуждают

Maximus Autismus
15:59
Смысл в этом Драгон Симс Гей Гард? Его делала гей-м дизайнер игры трансуха, которая раньше занималась серией симс. От того там будут гей и лесбо компаньёны, и графика как мультиках для детей 6+.
BioWare отказалась от Denuvo и микротранзакций в Dragon Age: The Veilguard
Алексей Кузнецов
15:58
Какие такие немцы? Освободители! Благодетели! Помогали изнемогавшему под бременем лишней собственности местному населению! Или вы против своего-буржуинского вовочки?
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
Nvidia&Intel Hater
15:53
Стиль у меня нормальный .в отличии от вашего Егэшно тупого с комментами про школу и тп.И вот такие инженеры в кавычках теперь на предприятиях.жерты образования нулевых,я бы близко такого не допустил т...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Waramagedon
15:52
Ассортимент в магазине говорит о том, что большинство как были на 60 герцах, так и будут. Частоту электричества не перепрыгнуть в обыденных задачах ПК.
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
Gambare Senpai
15:52
Судя по стилю общения, ты классе этак в шестом учишься )
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
15:51
вот тебе как раз то и советую,я вышку окончил когда ты еще в школу не ходил ,судя по твоему уровню знаний околодонному
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Waramagedon
15:48
Текст миллионера из трущоб? Среднестатистический (по вашей версии богатый) европеец покупает образный 4050/4060 на 5 лети ездит на подержанном опеле. Тем у кого есть деньги, тем по большому счету поф...
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
Gambare Senpai
15:47
Иди уроки делай )
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Vorvort
15:38
Поздравляю! Мудрый выбор. 🍻
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Vorvort
15:37
На картинке все тёмные места замылены.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем