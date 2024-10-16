Что вполне естественно, учитывая, что другого выхода больше нет.

Многие скептики по привычке ухмыляются, когда слышат словосочетание «новая индустриализация» по отношению к России. Происходит это от непонимания процессов и нежелания разбираться в происходящем. А реальность такова, что в условиях, когда коллективный Запад объявил России, по сути, экономическую войну, не осталось другого выхода, как ударными темпами восстанавливать компетенции в ранее утраченных отраслях промышленности, и многократно наращивать усилия в её сохранившихся отраслях.

Так, например, сегодня на портале мэра Москвы появилась новость, гласящая о том, что с января по август 2024 года в столице на 96 % (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) увеличилось производство такой высокотехнологичной продукции, как компьютеры, электронные и оптические изделия. Как отмечается, столь стремительный рост стал возможен за счёт колоссальной поддержки, оказываемой Москвой при открытии новых промышленных предприятий. В перечень этой поддержки входит, в частности, возможность локализации производства в особой экономической зоне «Технополис Москва», возможность привлечения льготного инвестиционного кредита или же символической (в сути — бесплатной) аренды территории для строительства предприятия.

Всё это, как видим, приносит свои плоды. Вопрос пока заключается в том, какого уровня локализации достигло это высокотехнологичное производство. Выпускать компьютеры — это, конечно, замечательно, но только не в ситуации, когда вся его «начинка» является импортной.