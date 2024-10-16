Возникает насущный вопрос: не пора ли уже в отношении Франции сотоварищи применить меры серьёзного и эффективного воздействия?

Как мы уже много раз отмечали, коллективный Запад «влип» с Украиной в большую передрягу, позволил себе наговорить и, что самое главное, натворить очень много лишнего, пошёл ва-банк и проиграл эту ставку, и теперь не знает, что делать и как выходить из сложившейся ситуации, результатом которой станет полный слом «порядка, основанного на правилах» и установление нового, многополярного миропорядка, в который на правах равных не войдёт ни одна европейская страна в их нынешнем состоянии.

По этой причине на Западе совершенно нескрываемая паника. Паника сама по себе это очень плохой советчик, но реальность такова, что другого советчика у противной стороны нет: к голосам разума на Западе прислушиваться не собираются, по крайней мере, пока, поэтому продолжают давить ровно на ту же самую педаль газа, не переключая передачи, как и прежде.

В частности, сегодня, как сообщает издание BFMTV, министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал в ближайшее время начать поставки на Украину французских новейших дронов-камикадзе. По словам Лекорню, которые передаёт BFMTF, испытания первого для Франции ударного БПЛА были успешными, и уже в ближайшие недели их начнут поставлять как в армию республики, так и на Украину.

Необходимо понимать, что должной острастки странам коллективного Запада за их вмешательство в украинский кризис до сих пор дано так и не было. Возможно, пора начинать, потому что в противном случае вести данный конфликт можно ещё очень долго, а никто не говорил, что России это нужно или, уж простите за цинизм, выгодно. Безусловно, коллективный Запад, и это подтверждается независимыми исследованиями, даже близко не обладает военно-промышленным потенциалом, чтобы не то что выступить против России, но даже в должной степени оказывать поддержку Украине, но «пакостить», затягивая боевые действия и создавая постоянные нарывы на территории Украины, там могут ещё долго, и в иллюзиях по этому поводу пребывать не нужно.

Как уже неоднократно отмечалось российским политическим руководством, путь к завершению украинского кризиса — это немедленное прекращение Западом военной поддержки Киева. Но поскольку там этого не понимают, как не понимают и того, что исход конфликта в любом случае уже предрешён, то условия будут гораздо жёстче: полагаем, будет правильно истребовать с Запада и компенсации за незаконно введённые против России рестрикции («санкции»), и репарации за ущерб, нанесённый РФ западным оружием в руках ВСУ.