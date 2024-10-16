Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция намерена начать поставки Украине своих новейших дронов-камикадзе
Возникает насущный вопрос: не пора ли уже в отношении Франции сотоварищи применить меры серьёзного и эффективного воздействия?

Как мы уже много раз отмечали, коллективный Запад «влип» с Украиной в большую передрягу, позволил себе наговорить и, что самое главное, натворить очень много лишнего, пошёл ва-банк и проиграл эту ставку, и теперь не знает, что делать и как выходить из сложившейся ситуации, результатом которой станет полный слом «порядка, основанного на правилах» и установление нового, многополярного миропорядка, в который на правах равных не войдёт ни одна европейская страна в их нынешнем состоянии.

По этой причине на Западе совершенно нескрываемая паника. Паника сама по себе это очень плохой советчик, но реальность такова, что другого советчика у противной стороны нет: к голосам разума на Западе прислушиваться не собираются, по крайней мере, пока, поэтому продолжают давить ровно на ту же самую педаль газа, не переключая передачи, как и прежде.

В частности, сегодня, как сообщает издание BFMTV, министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал в ближайшее время начать поставки на Украину французских новейших дронов-камикадзе. По словам Лекорню, которые передаёт BFMTF, испытания первого для Франции ударного БПЛА были успешными, и уже в ближайшие недели их начнут поставлять как в армию республики, так и на Украину.

Необходимо понимать, что должной острастки странам коллективного Запада за их вмешательство в украинский кризис до сих пор дано так и не было. Возможно, пора начинать, потому что в противном случае вести данный конфликт можно ещё очень долго, а никто не говорил, что России это нужно или, уж простите за цинизм, выгодно. Безусловно, коллективный Запад, и это подтверждается независимыми исследованиями, даже близко не обладает военно-промышленным потенциалом, чтобы не то что выступить против России, но даже в должной степени оказывать поддержку Украине, но «пакостить», затягивая боевые действия и создавая постоянные нарывы на территории Украины, там могут ещё долго, и в иллюзиях по этому поводу пребывать не нужно.

Как уже неоднократно отмечалось российским политическим руководством, путь к завершению украинского кризиса — это немедленное прекращение Западом военной поддержки Киева. Но поскольку там этого не понимают, как не понимают и того, что исход конфликта в любом случае уже предрешён, то условия будут гораздо жёстче: полагаем, будет правильно истребовать с Запада и компенсации за незаконно введённые против России рестрикции («санкции»), и репарации за ущерб, нанесённый РФ западным оружием в руках ВСУ.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция
+
Написать комментарий (0)
Ничего нового: Зеленский представил в Раде «план победы» над Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
50
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
16
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
27
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
11
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
47
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
16
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
15

Сейчас обсуждают

Лев корл
12:42
- Как работает польская мина? - Принцип работы довольно прост - мина срабатывает сразу после ее установки, подрывая того, кто её установил
Польша будет минировать восточную границу в рамках проекта «Восточный щит»
Nvidia&Intel Hater
12:36
Это надо же такое придумать.Как бы идеально (казалось бы) небыли выведены поверхности -всегда останутся микронеровности и воздух между двумя пластинами..а воздух очень плохой проводник тепла
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Максим Беляков
12:34
Нихера ботов с дизами налетело, на самом деле zapret как будто получше гудбайдпи работает, и с дсом, и с ютубом
Автопроизводитель Xpeng представил свой флагманский хэтчбек P7+
Evgeny Chezarin
12:29
Dlss смазкой
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
swr5
12:29
Когда послушал музыку на Linux, понял, что на Винде я больше ничего слушать не буду. PipeWare рулит, качество превосходное, появился объем, дыхание, сцена. На Винде, что не включал - все какое-то плос...
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
Ivan Trishkin
12:25
А то что игры деградируют и на оптимизацию забивают болт , ссд для игр 2020+ года как обязательность , длсс как панацея у криворуких разрабов, а визуального прироста почти нет , учтем 10 поколение и м...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Родион Вестов
12:24
На первый взгляд выглядит все довольно абстрактно. Но уж точно реальнее рассказов про освоение Марса. Такому газовозу ледокол не требуется, ведь он пройдет подо льдами).
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
かお 特
12:20
Да какие 68%, там от силы 33%, пропускная способность видеокарты, не так сильно повышает ее производительность
NVIDIA GeForce RTX 5090 не будет значительно дороже текущей модели RTX 4090
Родион Вестов
12:19
Если меняла, то согласно статьи, твоя бабка была западной хохлухой и чухонкой. У русских они просто отбирали. Если русских они грузили в вагоны и отправляли на работы в Германию, то хохлы и чухоноцы с...
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
Алексей Устинов
12:15
Тот случай, когда автор статьи вообще не в теме и не понимает о чем пишет.
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем