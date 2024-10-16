Частота применения «Искандеров» только увеличивается.

Вчера вечером тематические каналы в социальных сетях стали публиковать информацию о том, что российские ракетные войска нанесли групповой удар по некой цели в Николаеве. Вскоре благодаря появлению кадров со средств объективного контроля стало понятно, что речь идёт о бронетанковом предприятии, на котором осуществляется производство новой и ремонт повреждённой техники в интересах ВСУ.

Предприятие отличается солидными размерами, поэтому по нему запустили сразу пять баллистических ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». На опубликованных кадрах можно заметить, как все пять ракет поражают объект с высочайшей точностью.

В результате ракетного удара, по данным Минобороны России, были поражены пять промышленных зданий предприятия, а также уничтожено десять единиц бронетехники, включая 6 танков. Но главное, естественно, не в этом, а в том, что предприятие надолго, если не навсегда, выведено из строя и больше не может работать в интересах вооружённых сил Украины. А это значит, что это ещё один шаг к слому сопротивления ВСУ в рамках специальной военной операции и к окончанию данного кризиса.

Необходимо отметить многократно увеличившуюся частоту применения ВС РФ ракет комплекса «Искандер-М» по целям на территории Украины. Это свидетельствует не только о достигших необходимого для ведущей боевые действия армии качества обнаружения целей и скорости принятия решений для ударов по ним, но и о многократно увеличившемся производстве данных ракет.