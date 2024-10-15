Проще говоря, сервис не хочет соблюдать законы РФ.

Несколько лет назад российское законодательство стало требовать от всех интернет-ресурсов, работающих в России, причём не важно, российских или иностранных, полного и беспрекословного соблюдения местного законодательства. Это значит, что как только Роскомнадзор обнаруживает на просторах того или иного интернет-ресурса запрещённые материалы, то владельцу даётся определённое время на удаление соответствующего контента, в противном случае доступ к этому ресурсу с российских IP-адресов будет заблокирован до полного прояснения сознания и выполнения всех требований.

Пока что данная политика к просветлению в головах администраций западных интернет-сервисов не приводит, и свежезаблокированным ресурсом стал мессенджер Discord, который вот уже больше трёх лет не желает сотрудничать с российским регулятором. Иными словами, все меры административного воздействия, кроме блокировки, были исчерпаны, и оказались тщетными, ну а дальше только блокировка, которая и произошла.

Причём, как выясняется, самому Discord это совершенно безразлично, поскольку вот уже неделю с момента блокировки сервис так и не исполнил требования Роскомнадзора: сегодня ведомство сообщило, что никаких оснований для разблокировки мессенджера пока нет.

К сожалению, лишь единичные западные интернет-сервисы находят в себе силу духа исполнять требования российского законодательства. Остальным по необъяснимой причине кажется, будто они могут творить, что хотят, и российские пользователи якобы не смогут жить без их программных продуктов. «Замедление» YouTube пережили, а Discord даже близко не ровня крупнейшему мировому видеохостингу ни по значимости, ни по охвату, ни по известности. И вести себя, как следствие, нужно подобающим образом.