Читая подобные материалы, каждый раз оторопь берёт, сколько компетенций в своё время было утеряно.

Масштаб катастрофы, которая постигла Россию (тогда называлась СССР) сначала после её разделения на 15 кусков разного размера, а затем после периода варварской приватизации и деиндустриализации, до си пор трудно оценить. Представить этот масштаб можно, читая новости об обратном процессе — новой индустриализации — в рамках которого современная Россия начала осваивать ранее утерянные технологии.

Вот, например, сегодня ПАО «Кировский завод "Маяк"» сообщило о том, что освоило производство компрессорных установок для автомобильных газозаправочных (газонаполнительных) станций. Важное уточнение, которое посчитало необходимым дать предприятие, заключается в том, что установки собираются полностью из российских компонентов.

Следует отметить, что использование компримированного (сжатого) природного газа в качестве моторного топлива набирает, уж простите за каламбур, обороты. Преимущество данного вида топлива в его дешевизне и экологической чистоте: при правильно подаваемой смеси происходит её полное сгорание с образованием таких безвредных продуктов, как водяной пар и углекислый газ.

Многие, причём совершенно справедливо, считают, что будущее не за электромобилями, которым сначала необходимо дожить до революции в производстве аккумуляторных батарей, а именно в двигателях внутреннего сгорания, работающих на сжатом природном газе.