В частности, разработки АЗПИ будут применяться в двигателях Р6.

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) займётся разработкой топливной аппаратуры для грузовиков КАМАЗ, замещая аналогичную продукцию немецких и китайских производителей. В частности, разработки АЗПИ будут применяться в двигателях Р6.

Запуск производства российских топливных систем позволит снизить зависимость завода от импортных поставок. В настоящее время двигатель Р6 имеет высокую степень локализации, а в ближайшей перспективе он станет практически полностью российским, сообщили в Ростехе.

Двигатель Р6 предназначен для грузовиков КАМАЗ семейства K5. Межсервисный пробег мотора составляет 150 тысяч км, а ресурс — 1,5 млн км. По сравнению с зарубежными аналогами Р6 обладает большей мощностью и обеспечивает экономию топлива: расход составляет 22-23 л на 100 км, тогда как у иностранных образцов — 25-27 л.

Алтайский завод прецизионных изделий позиционирует себя как российский лидер в производстве топливной аппаратуры для дизельных двигателей всех типов. АЗПИ был создан в 1991 году на базе цеха топливной аппаратуры Алтайского моторного завода.

Одно из основных направлений деятельности завода — электроуправляемая топливная аппаратура. Предприятие разработало и освоило производство более 300 модификаций распылителей и более 80 модификаций форсунок.